La apasionante carrera espacial: se larga la quinta etapa

Dos noticias vinculadas con la exploración espacial sacudieron los medios, aunque eran de un tenor muy diferente. Por un lado, nos enteramos de que dos astronautas enviados por los Estados Unidos a la Estación Espacial Internacional habían quedado varados por fallas en su cápsula espacial; y por el otro, que China anunciaba el lanzamiento de una misión que tenía por finalidad aterrizar en Marte.

Antes de pasar a detallar estas dos muy interesantes situaciones, es necesario que hagamos un poco de historia. Una que no es muy larga en términos de años, pero que está llena de sucesos relevantes que sacudieron a la opinión mundial en su momento y que lo siguen haciendo.

Como todos sabemos, la cohetería fue uno de los tantos inventos de los chinos, pero que no llegaron a valorarla, inicialmente, en toda su dimensión, pues la usaban en forma de fuegos artificiales en sus festividades.

El Occidente, más pragmático, soñó con ellos desde las páginas de visionarios, como el novelista francés Julio Verne y del científico ruso Konstantín Tsiolkovski, quien teorizó en la década de 1880 sobre cohetes compuestos por varias etapas y propulsados por combustible líquido que podrían llegar al espacio exterior.

Pero sería en 1926, cuando el estadounidense Robert Goddard diseñara el primer cohete de combustible líquido de uso práctico, que los sueños comenzarían a tornarse realidad.

A partir de allí, los alemanes tomaron la delantera y durante la Segunda Guerra Mundial construyeron varios cohetes, en el marco de las denominadas armas de la venganza, con las cuales bombardearon las ciudades de sus enemigos. A la par, sentaron las bases de la cohetería moderna.

Posteriormente, la pugna resultante entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio conllevó un gran esfuerzo paralelo de ambas potencias, destinado a explorar el espacio exterior con satélites artificiales y de enviar sondas y humanos al espacio y a la superficie lunar y de otros planetas cercanos.

Durante la Guerra Fría, los estados unidos y la Unión Soviética empezaron a construir nuevos y potentes cohetes. (Foto: NASA)

Así, la tecnología espacial se convirtió en una arena particularmente importante en este conflicto, tanto por sus potenciales aplicaciones militares como por sus efectos sobre la opinión pública mundial.

A la misma la podemos dividir en cinco etapas. A saber:

Primera etapa: satélites

El 4 de octubre de 1957, la URSS lanzó con éxito el Sputnik 1, el primer satélite artificial en lograr ponerse en órbita, dando así comienzo a la carrera espacial.

Sputnik 1, el primer satélite artificial construido por humanos. (Foto: web)

No tardaron los EE.UU. en dar su respuesta, ya que sólo unos meses después, el 1 de febrero de 1958, consiguieron lanzar su primer satélite, el Explorer 1, tras varios lanzamientos fallidos de cohetes Vanguard desde Cabo Cañaveral.

Explorer 1, el satélite que puso a EE.UU. en la carrera espacial. (Foto: archivo web)

Ambos ingenios espaciales se utilizaron con fines científicos: el Sputnik 1 ayudó a determinar la densidad de la atmósfera superior, mientras que los datos del Explorer 1 llevaron al descubrimiento, a cargo de James Van Allen, de los cinturones de radiación terrestres que llevan su nombre.

Segunda etapa: animales en el espacio

El primer animal en el espacio fue la famosa perra Laika, que viajó a bordo de la nave soviética Sputnik 2 en el año 1957, aunque murió en el espacio, ya que no estaba prevista su recuperación.

Laika, la perrita rusa que fue enviada al espacio a bordo de la nave Sputnik 2.

Por su parte, el programa espacial estadounidense utilizó chimpancés.

Tercera etapa: humanos en el espacio

El paso lógico siguiente era el envío de un ser humano. Así lo hizo la URSS en la persona del capitán Yuri Gagarin, quien se convirtió en el primero en llegar al espacio, en un vuelo orbital a bordo de la nave Vostok 1 en 1961.

El astronauta Yuri Gagarin, el primer hombre en viajar al espacio exterior. (Foto: web)

En forma similar, aunque unos meses más tarde, Alan Shepard fue el primer estadounidense en realizar una trayectoria suborbital a bordo del cohete Mercury Redstone.

Al año siguiente, otro estadounidense, John Glenn, pasó a ser el tercer ser humano en llegar al espacio y el segundo en orbitar la Tierra, completando tres vueltas a los mandos de la astronave Friendship.

John Glenn, el tercer ser humano en llegar al espacio y el segundo en orbitar la Tierra. (Foto: web)

Cuarta etapa: la Luna

Como venimos viendo, fueron los soviéticos quienes venían ganando las diferentes etapas de la carrera espacial. Pero no sería el caso de la siguiente, tras la decisión del presidente norteamericano John F. Kennedy de cerrar la brecha tecnológica espacial de su país mediante el proyecto Apollo, que, como todos sabemos, sería el responsable de poner el primer hombre en la Luna.

Lo que no todos sabemos es que la URSS dudó a partir de una postura ambivalente sobre la necesidad del envío de misiones tripuladas a la Luna. Su líder, Nikita Jrushchov, no quería ser vencido por los EE.UU., pero tampoco quería pagar los altos costos de semejante proyecto, por lo que ordenó proseguir la carrera hacia la Luna mediante el uso de sondas robóticas y no de costosos seres humanos.

Neil Armstrong en la Luna, un hito en la historia de la humanidad. (Foto: archivo web)

Efectivamente, el 20 de julio de 1969, el estadounidense Neil Armstrong se convirtió en la primera persona en caminar sobre la superficie lunar, tras haber alunizado el día anterior, conformando lo que todavía se considera un verdadero hito en la historia de la humanidad.

Luego, en 1970, la sonda soviética Lunojod 1 logró posarse sobre la Luna, pero diversas dificultades técnicas mostraron las limitaciones del proyecto.

Quinta etapa: Marte

Ya desde los años 60 existía la necesidad de enviar sondas planetarias a planetas lejanos. La URSS fue la primera con sendas sondas a Venus y a Marte. Por su parte, la nave estadounidense Mariner 2 fue la primera en sobrevolar Venus con éxito.

Luego de este resumen, cabe resaltar que por estos días, no son ni los EE.UU. ni la desaparecida URSS las "escuderías" espaciales a cargo de los desarrollos más audaces.

Como dijimos al principio de este artículo, es la República Popular China la que ha retomado su tradición ancestral de la cohetería por estos días, pues acaba de anunciar un adelanto de dos años de la misión Tianwen-3, que tiene por objetivo traer muestras de la superficie de Marte.

China adelantó dos años su proyecto Tianwen-3 para recoger muestras en Marte. (Foto: web)

El adelanto chino refleja una clara voluntad del gobierno de Pekín que recuerda a la carrera espacial de la era Apollo, ya mencionada más arriba, a cargo de los EE.UU.

También, como consignamos al principio, hay dos astronautas estadounidenses varados en el espacio, luego de que la nave espacial Starliner, de Boeing, que los condujera a la Estación Espacial Internacional sufriera problemas técnicos, por lo que se consideró riesgosa la operación para transportarlos de vuelta en esa misma cápsula espacial.

Ahora se proyecta que su regreso quede a cargo de la nave Crew Dragon, de la empresa privada SpaceX, pero recién estará lista en febrero, con lo que se extenderá su estadía de sólo ocho días a ocho largos meses.

El hecho significativo es que ninguna de las naves fueron diseñadas, fabricadas, lanzadas y operadas por una agencia espacial nacional, en el caso de los EE.UU., la NASA, sino por sendas compañías espaciales privadas, como son Boeing y Space X, esta última del megamillonario Elon Musk.

Esta historia no estaría completa sin un capítulo sudamericano y argentino, pero eso lo dejamos para nuestra próxima entrega.

Continuará...