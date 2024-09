Una consultora evaluó como ven los argentinos la contienda electoral norteamericana

Aunque la realidad actual de Estados Unidos parece lejana a lo que ocurre con la política de Estados Unidos, no se puede soslayar que lo que ocurra allí a partir de la elección de nuevas autoridades en noviembre influirá en el mundo, en el continente y por supuesto en la Argentina.

El debate entre los candidatos Donald Trump y Kamala Harris fue un anticipo de lo que puede pasar el martes 5 de noviembre, muchos argentinos lo siguieron y han emitido su parecer. Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) entrevistó a Facundo Londero, analista de Zuban Córdoba.

Explicando el relevamiento realizado dijo: "Hicimos un juego didáctico de medir a nivel nacional las imágenes de los dos candidatos a presidentes en Estado Unidos, teniendo en cuenta la influencia que tiene este país, tanto a nivel mundial como también para el futuro del país, teniendo en cuenta ambas programática internacionales que plantea Trump como el partido demócrata con respecto a la Argentina".

"Observamos que Donald Trump posee una alta imagen negativa en el país. Un 60% de los argentinos tiene imagen negativa y solo un 30% tiene imagen positiva. En contrapartida con Kamala Harris prima el desconocimiento de su figura ya que solo cuenta con un 20% de imagen positiva, muy similar a la de Trump, contra un 25% de imagen negativa y el restante de desconocimiento".

Expectativa con la votación

"Obvio que eso no figura que no tiene la ponderación de Trump que ya fue presidente en la gestión anterior y también por todos los escándalos mediáticos que anteriormente y actualmente lleva el ex presidente, también reconocido como una figura internacional".

" Eso son los datos que observamos, la imagen en la cual se ve una similitud de imagen positiva pero prima la negatividad hacia la imagen de Trump principalmente por los principios o discursos que tiene el ex presidente respecto al pro armas, anti migración que no son del todo positivo para la sociedad argentina", agregó.

"En Estados Unidos estuve viendo algunos números, el desconocimiento de Harris es alto y para el argentino también es muy alto debido a que su imagen y su figura no ha sido conocida hasta hace unos meses que fue cuando se bajó de la carrera presidencial el actual presidente Joe Biden, por lo tanto su imagen va a aumentar a nivel mundial como a nivel de Estados Unidos, teniendo en cuenta la repercusión que hará la elección de noviembre como toda esta carrera, todavía quedan casi 2 meses de campaña en el país del norte".

"Si hubiera una mejora y un repunte en la economía y en el acercamiento y la estrecha relación que existe entre Javier Milei y el Partido Republicano y el acercamiento con Trump podría haber mejorado y generaría un mayor índice de positividad pero al ver que los cumplimientos de la gestión, principalmente en lo económico y en lo social no han sido lo esperado por los argentinos, también por sus votantes, esto hace repercutir en la imagen negativa de Donald Trump y en el país".

La Casa Blanca espera

"Por otro lado, en Argentina tenemos muy presente muchos discursos muy violentos que ha hecho Trump desde ya casi 12 años, no solo en la política sino también en lo mediático y eso a mellado su imagen positiva en contra principalmente de los temas de migración, un tema muy relacionado a Argentina, como otras cuestiones como la salud e intervenciones militares que para Argentina es algo tan lejano y algo tan negativo para la sociedad".

"Creo que la imagen en el país y en Latinoamérica de Kamala Harris va a aumentar, volviendo otras vez hacia los discursos de Donald Trump que ningunea, deja de lado a Sudamérica y todos los migrantes y lo que significa, además que el discurso de Harris es más bien algo aceptado, de un mundo más globalista, un mundo más interconectado, como también una visión un poco más pacífica".