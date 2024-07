Para Belloso, la vuelta de Di María es un caso cerrado

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso dio las razones por las cuales quedó cerrada la posibilidad de que Angel Di María jugara en el Canalla.

"Nos informó luego de las amenazas que empezó a poner en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América. El sábado nos comunicamos con él, me dijo la decisión, que no sentía las garantías de seguridad para él y su familia", aseveró el Pejerrey a una radio santafesina.

En tal sentido, afirmó que el club rosarino intentó concretar el regreso del futbolista. "Será una cuestión municipal y provincial. Entiendo que todo el mundo ha estado a disposición. He tenido varias charlas con el intendente y gobernador. Estuvimos trabajando en el tema. No hemos podido lograr la tranquilidad familiar. Es simple, no hay mucho más. Hicimos una oferta muy seria, muy firme. No se dio", aseguró.

"Es un caso cerrado. Lo hago oficial porque él me lo hizo oficial el sábado. Nunca hablamos de duración de contrato. Nunca pidió jugar cuatro meses, dos meses o dos años. Simplemente estuvo evaluando si retornaba o no, si lograba sentirse seguro con la familia", agregó Belloso.