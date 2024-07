La fuerte amenaza que recibió la familia Di María

Ángel Di María, el campeón del mundo con la Selección argentina, confirmó que no regresará a Rosario Central en el futuro cercano. Su sueño de volver a su club de origen fue truncado por amenazas violentas que pusieron en peligro a su familia.

Fideo reveló a Rosario3 que él y su familia recibieron amenazas extremas cuando comenzaron a circular rumores sobre su posible vuelta al Canalla. "Dejaron una cabeza de chancho con una bala en la frente y una nota que decía que si volvía a Central, la próxima cabeza sería la de mi hija Pía", confesó.

El mensaje estaba dirigido también al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. "Querían que se fueran", detalló.

Amenazas a Di María. FOTO: Rosario3

Un ambiente de intimidación y violencia

El bicampeón de América y campeón del mundo calificó el incidente como "una locura", especialmente tras el ataque a tiros que sufrió una estación de servicio en un intento de intimidarlo. "Podría haber muerto cualquier empleado o persona que estuviera ahí en ese momento, una locura. Creo que fueron demasiadas cosas para tomar esta decisión, no son papelitos solamente, hubo tiros y cosas graves", explicó Di María.

La dolorosa decisión de no volver

A pesar de su anhelo de regresar a Rosario Central, Di María explicó que la seguridad de su familia fue prioritaria en su decisión de no volver. "El sueño de siempre es querer volver a jugar en Central y retirarme con esta camiseta. Y es más que obvio que voy a seguir diciéndolo cada vez que me pregunten, porque es lo que siento y siempre soñé. Y era el momento justo después de decirle adiós a la Selección, pero no se dio", lamentó.

Di María. FOTO: X.

Protección y bienestar familiar

Di María enfatizó que su decisión fue tomada con el bienestar de su familia en mente. "Me siento mal por no poder cumplir ese sueño, era algo que deseaba mucho, pero las amenazas fueron más fuertes y mi decisión siempre es basada en la tranquilidad y felicidad de mi familia", concluyó.

Ángel Di María sigue comprometido con el fútbol y sus proyectos personales, pero la seguridad y el bienestar de su familia son primordiales. Mientras tanto, su historia refleja las difíciles realidades que enfrentan muchos atletas cuando sus sueños se ven amenazados por la violencia y la intimidación.