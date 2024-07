La decisión tajante de un jugador australiano de hockey

Increíble pero real. El australiano Matthew Dawson (integrante del equipo masculino de hockey que enfrentará a Los Leones en su debut) se lesionó el anular de la mano derecha durante un entrenamiento previo a la cita olímpica. Aunque los deportistas de alto rendimiento lidian constantemente con este tipo de situaciones, el hombre en cuestión eligió cortarse la extremidad para no tener que hacer la recuperación y poder competir a la brevedad.

Su elección generó un fuerte debate en las redes sociales. Sin embargo, fue él mismo quien se encargó de confirmar la noticia con una insólita revelación. "No tuve mucho tiempo para tomar una decisión" , confesó.

Dawson sufrió una lesión en este dedo durante la preparación y los plazos de recuperación iniciales le hacían complicado poder estar en los Juegos Olímpicos, además de que podrían dificultarle el juego en un futuro por lo cual tomó esa drástica decisión.

🤯Se AMPUTA un DEDO para ir a los JUEGOS OLÍMPICOS.



🇦🇺 Matt Dawson (jugador australiano de hockey) y su 'locura' para llegar a París 2024. pic.twitter.com/BeMcWHNdkt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 22, 2024

"No tuve mucho tiempo para decidirme. Luego llamé a mi esposa y me dijo: 'No quiero que tomes una decisión precipitada', pero tenía toda la información que necesitaba para tomar la decisión no para París, sino para la vida después. Espero no tardar mucho en volver a estar en forma", explicó.

"La mejor opción era quitarme la parte superior del dedo. Es un pequeño cambio y un desafío excitante. Hay muchos otros problemas y otras personas que están pasando con otras cosas en sus vidas que son más grandes que perder un dedo, así que soy muy afortunado de que sea solo un poco de mi dedo".

El jugador de Australia no es la primera vez que pasa por una situación grave, debido a que hace seis años recibió un palazo y estuvo cerca de perder un ojo.

Por su parte, Colin Batch, quien dirige a los australianos, destacó sobre la situación: "No es algo que un entrenador pueda decidir por un jugador".

"Sin duda, ha puesto el listón muy alto para cualquiera que se rompa un dedo en el futuro, pero la máxima puntuación es para Matt. Ha tomado esa decisión y obviamente está realmente comprometido a jugar en París. Todo el mérito es de Matt. No estoy seguro de que yo hubiese hecho lo mismo", admitió Batch.