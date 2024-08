Gonzalo Peillat: de campeón olímpico a ser el más odiado del país

Gonzalo Peillat, el argentino nacionalizado alemán, se convirtió en el centro de una intensa polémica tras anotar un gol decisivo y celebrarlo de manera efusiva contra Los Leones, su antigua Selección, generando una ola de críticas y un profundo malestar en el entorno del hockey y de los argentinos en general.

Campeón olímpico con Los Leones en Río 2016, Peillat decidió en el 2019 cambiarse de camiseta y representar a la Selección alemana. Según sus propias declaraciones, su decisión se debió a diferencias irreconciliables con la Confederación Argentina de Hockey, las cuales lo llevaron a buscar nuevos desafíos fuera del país.

Gonzalo Peillat con el pasaporte alemán.

Esta decisión ya había generado un gran revuelo en Argentina, donde muchos hinchas lo consideraron una traición. Sin embargo, la situación se intensificó drásticamente en París 2024, cuando Alemania y Argentina se enfrentaron en cuartos de final. Peillat no solo anotó un gol clave en la victoria alemana, sino que también lo celebró de manera efusiva, exacerbando aún más los ánimos.

La reacción de las redes sociales

Las redes sociales estallaron en críticas no solo hacia Peillat, sino también hacia su entorno familiar. Su esposa, Florencia Habif, jugadora de Las Leonas, y sus hermanos Agustina, también vistió la camiseta de las Leonas, y Thomas, actual jugador de Los Leones, fueron blanco del enojo de muchos argentinos.

Repudio en redes sociales

La situación de Thomas fue particularmente complicada, ya que estuvo en cancha durante la derrota argentina, lo que lo puso en el ojo del huracán.

El Instagram de su esposa Florencia Habif fue blanco de comentarios negativos

Thomas Habif, cuñado de Gonzalo Peillat juagor de Los Leones

Publicación de Agustina Habif

Declaraciones polémicas

Tras el partido, Peillat hizo una declaración que avivó aún más la controversia: "Con los campeones olímpicos no nos podemos sentar en una mesa". Sus palabras, lejos de calmar los ánimos, generaron una nueva ola de críticas. Además, expresó: "Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando".

El argentino Gonzalo Peillat representó a Alemania en el Hockey masculino.



Obtuvo la medalla de oro con los Leones en Río de Janeiro 2016, pero años después abandonó el seleccionado y se nacionalizó alemán.



Peillat fue protagonista en la victoria de Alemania por 3 a 2 ante... pic.twitter.com/ht0bJJvOiF — TVP (@TV_Publica) August 4, 2024

Su matrimonio con una Leona

La vida personal de Peillat también fue objeto de discordia. El 8 de noviembre del 2023, se unió en matrimonio civil con Florencia Habif.

Gonzalo Peillat fue repudiado en redes sociales

La pareja está radicada en Alemania, donde ambos continúan sus carreras deportivas en clubes locales. Esta situación fue vista por muchos como una señal más de la desconexión de Peillat con su país natal.

Un debate dividido

La decisión de Peillat y su comportamiento en París 2024 generó un intenso debate. Mientras que muchos lo critican por lo que consideran una traición y una falta de respeto hacia su antigua selección y sus compañeros, otros defienden su derecho a tomar decisiones personales y profesionales que le permitan crecer y desarrollarse.

La polémica en torno a Gonzalo Peillat es un recordatorio de las complejas emociones y lealtades que el deporte puede generar, y cómo las decisiones personales de los atletas pueden tener un impacto profundo y duradero tanto dentro como fuera de la cancha.