Fecha 9 de la LPF 2024: días, horarios, árbitros y TV

Este viernes 2 de agosto inicia la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol 2024 (LPF). Duelos como Independiente vs. San Lorenzo, Huracán vs. Racing, Unión vs. River y Boca vs. Barracas Central, se destacan del resto.

A continuación, la grilla completa con todo lo que tenés que saber:

Viernes 2 de agosto

20.00 Newell's vs. Estudiantes (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza.

Entrenamiento en casa ❤️🖤💪🏼



🔜 Dos días para recibir a Estudiantes. pic.twitter.com/yjr1lAirwx — Newell's Old Boys (@Newells) July 31, 2024

Sábado 3 de agosto

15.00 Godoy Cruz vs. Argentinos Juniors (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano.

15.00 Vélez vs. Defensa y Justicia (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Lamolina.

17.15 Talleres vs. Instituto (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera.

🤝 El líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción llegó para construir 𝒖𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒏 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐



💙 #Holcim Argentina se une a #Talleres como nuevo aliado estratégico para impulsar en conjunto nuevas iniciativas vinculadas al crecimiento social,... pic.twitter.com/TjuDV7A4fN — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) August 1, 2024

19.15 Independiente vs. San Lorenzo (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

20.30 Huracán vs. Racing (TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello.

Domingo 4 de agosto

15.00 Unión vs. River (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría.

📍 River Camp.



Con la mente puesta en Unión 👊🏻⚽️ pic.twitter.com/IN4uUDEOBN — River Plate (@RiverPlate) July 31, 2024

15.00 Sarmiento vs. Belgrano (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez.

17.30 Boca Juniors vs. Barracas Central (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique.

20.00 Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa.

🎶 Quiero verte jugar todos los domingos 🎶#VamosDecano 🩵🤍 pic.twitter.com/b7bzu67TVH — Atlético Tucumán (@ATOficial) August 1, 2024

20.00 Lanús vs. Tigre (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Lunes 5 de agosto

14.30 Deportivo Riestra vs. Central Córdoba (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

17.00 Gimnasia vs. Rosario Central (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino.

20.00 Platense vs. Banfield (ESPN Premium)

Árbitro: Ariel Penel.