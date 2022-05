ANSES: últimas horas para anotarse en el refuerzo de $18.000

Se agiliza el proceso para recibir el refuerzo de ingresos de $18.000 de ANSES. La directora del organismo, Fernanda Raverta, indicó este miércoles que la inscripción se podrá realizar hasta el jueves 5 de mayo durante las 24 horas.

Sin embargo, les da menos tiempo a las personas que aún no se anotaron de completar todos los pasos que se necesitan, por lo que se recomienda no demorar en hacer el trámite para no perder la oportunidad.

Quiénes cobran el bono de $18.000

En el comunicado, Raverta reiteró un punto muy importante del pago extra: "Queremos recordar que este Refuerzo de Ingresos de 18 mil pesos es para los monotributistas de categorías A, B y sociales, trabajadores informales y empleados de casas particulares quienes se pueden inscribir en la web de ANSES durante las 24 horas del día".

A su vez remarcó que "las mamás de la Asignación Universal que cumplan con el análisis socioeconómico tienen la posibilidad de recibirlo, no queremos que en este momento ningún argentino o argentina se sienta solo, sino que el Estado los acompañe".

ANSES bono ife 4 inscripción

La posibilidad de anotarse estará abierta hasta el jueves 5 de mayo inclusive. Para anotarse hay que entrar a MI ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social, elegir "refuerzo de ingresos" y seguir los pasos para la declaración.

En la misma es muy importante leer y firmar la declaración jurada, colocar el CBU si lo solicita y finalizar. Puede pasar que no pida el CBU, pero no se trata de un error sino que el mismo ya debe estar cargado. Acá te dejamos el link para completar la declaración jurada.

INSCRIPCIÓN PASO A PASO Y TODOS LOS REQUISITOS

Cuándo se sabe quiénes cobran el refuerzo

En un principio había que consultar en la página de ANSES desde el 5 de mayo. Sin embargo, el mensaje que arroja el sistema actualmente es que hay que ingresar en los próximos 7 días para conocer el resultado: aprobado o rechazado.

Cuándo pagan el bono de ANSES

Se depositan $9000 en mayo en la cuenta CBU que fue informada por cada titular, en el caso de ser aprobado. La segunda cuota se abona en junio.

Pero este mes, la fecha de cobro del bono es desde el 19 de mayo por terminación de documento.