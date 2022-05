ANSES: cómo saber si te corresponde el bono de $18.000

La semana pasada estuvo cargada de información relacionada al refuerzo de ingresos de ANSES, tanto por los $18.000 para monotributistas como los $12.000 para jubilados y pensionados.

Sin embargo, sólo uno de los bonos necesita de una inscripción y es por eso que muchos posibles beneficiarios buscan saber cuándo y cómo consultar si recibirán el pago o no en mayo. En esta nota, todas las respuestas.

Cómo saber si te aprobaron el pago extra

Tal como anticipó ANSES y como suele pasar con muchos trámites del organismo, para saber si cobrás el bono de $18.000, hay que consultar en la página oficial:

1) Entrar a MI ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.

2) Elegir en el inicio o menú izquierdo la opción "Refuerzo de ingresos".

3) Una vez dentro debe figurar si el pago del refuerzo fue aprobado o no, es decir si a la persona titular le corresponde. Si está aprobado quiere decir que pasó el análisis socioeconómico que determina quién cobra y quién no. Caso contrario, no se superó esa etapa y debe haber algún requisito que no se cumple.

Desde cuándo consultar en MI ANSES

Las personas que se anotaron no pueden ver el resultado de forma inmediata. ANSES indicó que podrán consultar si reciben el bono desde el jueves 5 de mayo ingresando a la página.

Sin embargo Ciudadano News pudo saber que, al ingresar a la página, el mensaje indica que se completó la inscripción y "volvé a ingresar en 7 días para saber si te corresponde el Refuerzo de Ingresos". Se estima que la evaluación socioeconómica puede tener leves demoras, pero estarán los resultados entre la primera y segunda semana de mayo.

Cuándo se cobra el refuerzo de ingresos

El bono se abonará desde el jueves 19 de mayo y se espera que sea con un cronograma por terminación de documento. Si es así, las fechas serían:

Sin embargo, no está confirmado si será con el calendario o en un mismo día para todos. Por otro lado hay que recordar que van a percibir $9000 en mayo y otros $9000 en junio, ya que se divide en dos cuotas.

A quién le corresponde el bono de ANSES

Si hablamos del refuerzo de $18.000, le corresponde a:

Trabajadores informales.

Monotributistas A o B.

Trabajadoras de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Compatible con AUH, AUE, Potenciar Trabajo, Desempleo, Becas Progresar, jóvenes entre 18 y 24 años.

No deben superar los 2 salarios mínimos y cumplir otros requisitos.

En el caso del bono de $12.000, sólo le corresponde a los jubilados, pensionados y Pensiones No Contributivas (PNC) que tengan hasta dos haberes mínimos ($65.260). Si superan esa suma, se les paga un proporcional hasta alcanzar $77.000. Cabe recordar que no deben anotarse, sino que cobran automáticamente.

¿Por qué me rechazaron la inscripción?

Algunas personas reciben el mensaje de rechazo desde un principio porque no cumplen con las condiciones que pide ANSES para otorgar el refuerzo de ingresos. Puede ser que tengan trabajo en blanco, que superen los ingresos económicos, monotributistas de categorías altas o falta de algún requisito fundamental.

Estos grupos no tuvieron que esperar al 5 de mayo, sino que directamente no pueden completar la inscripción porque el sistema no se los permite. Se trata de una manera que tiene ANSES para agilizar el proceso.

Hasta cuándo hay tiempo de anotarse

La fecha límite es el sábado 7 de mayo y hay que recordar que sólo se puede hacer a través de la página o aplicación para celular MI ANSES. Además de la segunda etapa de declaración jurada, aún pueden completar la primera que es la actualización de datos.

Cómo inscribirse para el bono de $18.000

Para anotarse hay que entrar a MI ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social, elegir "refuerzo de ingresos" y seguir los pasos para la declaración.

En la misma es muy importante leer y firmar la declaración jurada, colocar el CBU si lo solicita y finalizar. Puede pasar que no pida el CBU, pero no se trata de un error sino que el mismo ya debe estar cargado. Acá te dejamos el link para completar la declaración jurada.

INSCRIPCIÓN PASO A PASO Y TODOS LOS REQUISITOS