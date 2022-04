Refuerzo de ingresos: quiénes no se pueden anotar en MI ANSES

Este jueves arrancó la segunda etapa de inscripción para cobrar el refuerzo de ingresos, también conocido como nuevo IFE, en la que millones de personas deben firmar una declaración jurada que será evaluada por ANSES.

Sin embargo, hay grupos que al intentar hacer el trámite recibieron el mensaje que les niega la posibilidad de anotarse y por lo tanto de cobrar el bono de $18.000. Te contamos por qué y todos los detalles a tener en cuenta.

Por qué no me puedo anotar en MI ANSES

Las personas que reciben este mensaje no cumplen con las condiciones que pide ANSES para otorgar el refuerzo de ingresos. Puede ser que tengan trabajo en blanco, que superen ampliamente los ingresos económicos, monotributistas de categorías altas o falta de algún requisito fundamental.

Estos son los únicos grupos que desde un principio no pueden anotarse, es decir que no tienen que atravesar el análisis socioeconómico.

Quiénes no reciben el bono de $18.000

No lo cobran los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas de categorías C en adelante, personas que superen los 2 salarios mínimos ($77.880), entre otros. El organismo evalúa cada situación para saber si les corresponde o no completar la declaración jurada, ya que cruza los datos con otros organismos como AFIP.

Qué evaluará ANSES para aprobar el pago

ANSES hará una evaluación socioeconómica para determinarlo. Se analizará la situación socioeconómica, patrimonial, de consumo y hasta transacciones de la persona que quiere solicitar el bono de $18.000.

De hecho, el organismo ya indica todo lo que hay que tener en cuenta. Uno por uno, estos son todos los motivos por los que no podés anotarte al bono:

Sos trabajador/a en relación de dependencia

Sos monotributista categoría “C” o mayor

Sos autónomo/a

Sos jubilado/a o pensionado/a

Tenés menos de 18 o más de 65 años

Tenés una prepaga

Tus ingresos mensuales son superiores a $77.880 pesos (2 salarios mínimos vitales y móviles)

Tus consumos mensuales con tarjeta de crédito o débito son superiores a $77.880 (2 salarios mínimos vitales y móviles)

Sos propietario/a de un automóvil con valuación fiscal superior a $1.401.840

Sos propietario/a de más de un automóvil

Sos propietario/a de un automóvil que tiene menos de un año de antigüedad

Sos propietario/a de más de una vivienda

Sos propietario/a de una aeronave

Sos propietario/a de una embarcación de más de 9 metros de eslora

En 2021 declaraste Bienes Personales superiores a $3.738.240

Tenés entre 18 y 24 años y los ingresos mensuales de tus padres superan el equivalente a tres salarios mínimos, vitales y móviles.

¿Por qué "falta documentación"?

También hay otras personas que recibieron la notificación de que "falta documentación" para completar la inscripción. Aunque no se dio una explicación al respecto, se estima que la persona puede estar en el límite para cobrar o bien, tampoco cumple algunos requisitos.

Por otro lado, podría deberse a una situación que se debe solucionar en ANSES. Por eso se solicita que vaya a una oficina sin turno y con DNI para completar el trámite.

Hasta cuándo se puede inscribir en el refuerzo

La directora de ANSES, Fernanda Raverta, habló sobre la segunda etapa de inscripción en el bono y aseguró que "todos los que necesiten inscribirse lo podrán hacer".

En ese sentido, aclaró que son aquellas personas que cumplen los requisitos. A su vez aseguró que el trámite se puede hacer en la página web MI ANSES "todos los días, durante las 24 horas y continúa abierta para garantizar que todas las personas que lo necesiten y cumplan con las condiciones, puedan hacerlo".

La funcionaria también destacó que la inscripción online está funcionando bien, como también la atención presencial. "Lógicamente hay una espera, debido a la magnitud de personas que lo están haciendo al mismo tiempo, por eso recomendamos que ingresen en los horarios de menor demanda y recordamos que la inscripción sigue abierta", indicó.