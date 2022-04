Inscripción BONO 2022: cómo anotarse para cobrar los $18.000

Desde que se anunció el Refuerzo de Ingresos de ANSES, mucha expectativa y algunas dudas surgieron sobre los diferentes pagos que se otorgan, quiénes pueden pedirlos y sobre todo cómo se realiza la inscripción.

La primera etapa se dio durante la semana pasada con la actualización de datos, pero desde este jueves 28 de abril ya está disponible la declaración jurada para finalizar la solicitud y estar más cerca de cobrar los $18.000. En esta nota te contamos cómo anotarte paso a paso.

Cómo anotarse al refuerzo en MI ANSES

Al igual que la actualización de datos, la solicitud mediante declaración jurada también se hace en la página o aplicación MI ANSES sin excepción (no hay otro canal habilitado). Para completarla, estos son los pasos a seguir:

1) Entrar a MI ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social. Lo más seguro es que antes de ingresar estés en una sala de espera virtual y es muy importante aguardar, actualizar la página y no salir.

2) Una vez dentro hay que recordar que se simplificó el menú, por lo que vas a encontrar la opción "Refuerzo de Ingresos - Inscribite al Refuerzo de Ingresos" en el inicio, donde hay que hacer clic y entrar.

3) Al ingresar aparece el mensaje de "Bienvenido/a a la 2da etapa de inscripción del Refuerzo de Ingresos" y aclara que si todavía no se actualizaron los datos (primera etapa), se podrá hacer al finalizar la inscripción. Luego, elegir "continuar".

4) Declaración Jurada: en este pasos ANSES indica que hay que leer con atención la declaración, donde aclara las compatibilidades e incompatibilidades del bono.

Luego hacer clic en "acepto la declaración jurada". Finalmente seleccionar "continuar".

5) CBU: es el último paso. Allí figuran el o los CBU activo/s que tenga el usuario. Si usan el que aparece en la página deben seleccionarlo. Caso contrario, tienen el espacio para escribir el número de CBU donde se depositará el dinero del bono, y por último hacer clic en "continuar".

IMPORTANTE: se puede usar el de Mercado Pago solo si es un CBU (no se permite CVU). Además, si aún no tienen uno la página indica que igual deben seleccionar "continuar". Siempre se debe generar una de estas claves de 22 dígitos para cobrar.

6) ¡Listo! El trámite se termina de esta manera y MI ANSES indica: "tu inscripción fue completada correctamente y está siendo analizada".

Asimismo informa que la misma será sometida a una evaluación socioeconómica, patrimonial y de consumo -el informe socioambiental- y la verificación de incompatibilidades para determinar si cobrás o no el bono de $18.000.

Quiénes tienen que anotarse

Todos los interesados en recibir el pago extra de $18.000 deben completar el formulario de inscripción, con declaración jurada y CBU. Es decir:

Trabajadores informales (no registrados)

Trabajadores de casas particulares

Personas desempleadas

Monotributistas sociales

Monotributistas de categorías A y B

Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE)

Titulares de Potenciar Trabajo y de Becas Progresar

Todo el resto de las compatibilidades deben anotarse

Quiénes cobran el bono de $18.000

El refuerzo de ingresos se destinó principalmente a los trabajadores informales, desocupados, monotributistas sociales y de categorías A y B y trabajadores de casas particulares. Sin embargo, es compatible con la AUH, AUE, Potenciar Trabajo y Becas Progresar. También podrían acceder los titulares de SUAF solo si se liquida desde un monotributo y los jóvenes de entre 18 y 24 años cuyo grupo familiar no supere los 3 salarios mínimos.

No son compatibles los trabajadores en relación de dependencia (en blanco), monotributistas de categoría C en adelante, jubilados, pensionados y Pensiones No Contributivas (PNC).

Requisitos para cobrar el bono 2022

Ser argentino nativo o naturalizado. En el caso de las personas extranjeras deben tener la residencia de por lo menos 2 años en el país.

Tener entre 18 y 65 años.

Tener ingresos que no superen los 2 salarios mínimos, es decir $77.880.

No tener una pre paga como cobertura de salud (excepto monotributistas, trabajadores de casas particulares y beneficiarios de Desempleo).

Que no haya adquirido un auto en el último año ni tampoco ser propietario de dos o más vehículos.

No estar privado de la libertad bajo cualquier modalidad.

Haber completado la inscripción con la declaración jurada.

Además se cruzarán los gastos del titular con tarjeta de crédito o débito, como también las transacciones realizadas a través de Mercado Pago. Todos estos puntos se tomarán en cuenta para la evaluación de ANSES que determinará quién cobra el bono y quién no.

Cómo saber si te corresponde el bono

Desde el jueves 5 de mayo, los solicitantes deberán ingresar nuevamente a MI ANSES y seleccionar la opción de "Refuerzo de Ingresos". Allí estará el resultado de la solicitud, que informará si la persona cobra los $18.000 o no.

Además, podrán completar la inscripción hasta el sábado 7 de mayo inclusive.

Cuándo pagan el refuerzo de ingresos

El bono de $18.000 se divide en dos cuotas:

Mayo > $9000

Junio > $9000

La primera cuota de mayo se depositará en el CBU informado desde el jueves 19 de mayo y se estima que será por día según la terminación de documento. Es decir que arrancaría el número 0.