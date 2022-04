Si me anoto en el bono, ¿pierdo el Potenciar Trabajo?

En las últimas horas se generaron varias dudas respecto al bono de 18 mil pesos que entregará ANSES en mayo y junio.

A raíz de un audio de Whatsapp que se viralizó en el último fin de semana, miles de personas que tienen salario complementario Potenciar Trabajo, tienen temor de anotarse en el bono y perder "el plan" que te permite cobrar medio salario mínimo vital y móvil. El audio asegura que "el bono es una trampa para que los beneficiarios no cobren más el salario complementario de Desarrollo Social".

Ante esta situación, Ciudadano News consultó con autoridades que desmintieron categóricamente la información falsa que tuvo transcendencia estos últimos días.

Si me inscribo en el bono, ¿pierdo el Potenciar Trabajo?

No. No necesariamente se pierde el salario complementario. Sin embargo hay que tener en cuenta que la intención central del Gobierno Nacional con este tipo de subsidios, es ayudar a los que menos tienen y por tal motivo es posible que una persona que cobra más de dos o tres planes (por ejemplo: AUH, tarjeta alimentaria y potenciar), en el peor de los casos, no reciba el bono.

Lo importante a tener en cuenta es que para que puedas quedar seleccionado y cobrar los $18.000, hay que pasar un informe socioambiental. A continuación te explicamos de qué se trata.



¿Cómo cobrar el bono de 18.000? (inscripción confiables)

La siguiente información fue chequeada con fuentes oficiales y complementada con datos de la abogada previsional, Dra. Laura Kalerguiz.

¿Quiénes se pueden inscribir?

Desde la semana pasada está en marcha la inscripción disponible para: monotributo categorías A y B, empelados del servicio doméstico, desempleados, titulares de Asignación Universal por hijo, Asignación Universal por embarazo, SUAF por embargo y Potenciar Trabajo. Se pagarán $18.000 en dos cuotas de $9.000 cada una durante los meses de mayo y junio 2022.

¿Cómo inscribirte?

La Inscripción oficial se hace desde la página de Anses www.anses.gob.ar que está funcionando las 24 horas del día incluidos también los fines de semana (aunque en los primeros días de la inscripción que comenzó el jueves pasado, hubo momentos en los que no funcionaba).

Una vez que se ingresa la primera vez, Anses pide que se actualicen todos los datos personales, mail y teléfono de contacto. Luego, a partir del día 28 de abril, se solicitara a los que se inscribieron al actualizar los datos que informes CBU (no se admiten cuentas digitales de CVU) y se firme la declaración jurada solicitando el beneficio.

¿Cuáles son los requisitos? (estudio socioambiental)

En esta instancia, la Anses verificará que la persona solicitante cumpla con los siguientes requisitos:

• No tenga ingresos superiores de 2 salarios mínimo-vitales y móviles, que al día de hoy son $77.880.

• El titular no tenga Pre paga como sistema de salud

• El titular no debe haber adquirido un auto en el último año, ni tampoco ser propietario de dos o más vehículos

• Se cruzarán los gastos del titular con tarjeta de crédito o débito en caso de que la tenga

Importante: si dentro de una misma familia hay 2 o más personas en condiciones de cobrar el bono, lo podrán hacer (a diferencia del IFE que era un solo beneficiario por familia).

Los extranjeros deben tener 2 años de residencia en el país para solicitar este beneficio.

Finalmente, a partir del 5 de mayo, habrá que ingresar a MI ANSES con CUIL y clave de la Seguridad Social para saber si quien solicitó el beneficio le fue otorgado, ya que aprobó este informe socio ambiental.