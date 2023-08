Oficial | ¿Cuándo se cobra el bono de Potenciar Trabajo 2023?

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dio más detalles sobre el bono para Potenciar Trabajo y los próximos aumentos, luego de que confirmara todas las medidas económicas el ministro de Economía, Sergio Massa.

El anuncio de la funcionaria se dio en un día con varios comunicados, incluido el que dio la directora de ANSES, Fernanda Raverta. Por su parte, Tolosa Paz explicó cómo se pagará el refuerzo del salario complementario y habló sobre el aumento de la Tarjeta Alimentar y el Monotributo Productivo, entre otras novedades.

En medio de la expectativa y algunas dudas, en esta nota detallamos cuánto y cuándo se paga el bono de Potenciar Trabajo, cuánto se cobra en septiembre y octubre y quiénes lo reciben.

Bono para Potenciar Trabajo: fechas y montos

Tras el anuncio de Massa, Victoria Tolosa Paz reafirmó que se pagará un bono de $20.000 a los titulares de Potenciar Trabajo. Sin embargo, no se otorgará todo junto, sino que se dividirá en dos cuotas: $10.000 en septiembre y $10.000 en octubre que se sumarán a la prestación de cada mes.

En ese sentido surgió una duda puntual: ¿se deposita junto al salario complementario? Si bien no hubo tantas precisiones, la Dra. Tamara Bezares confirmó que no se acreditará el mismo día, sino que el bono tendrá una fecha especial que se informará próximamente.

¿Quiénes cobran el nuevo bono?

Está destinado a todos los beneficiarios activos de Potenciar Trabajo. Esto quiere decir que no deben haber sido suspendidos ni dados de baja, como sucedió con las personas que no cumplieron con la contraprestación o no hicieron la validación de datos 2023.

Para saber la situación de cada titular, se puede consultar en Mi Argentina o comunicarse con Desarrollo Social: 0800-222-3294 o [email protected]. Además, desde la página oficial se puede hacer el cambio de unidad de gestión.

¿Cuánto cobra Potenciar Trabajo en septiembre 2023?

Con el nuevo aumento y la primera parte del bono, los montos de cobro serán:

Potenciar Trabajo > $56.250

Bono > $10.000

Total > $66.250

El salario complementario se deposita el martes 5 de septiembre y resta confirmar la fecha del extra. Además, hay miles de personas que también reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), que aumenta a $13.674 por hijo, y la Tarjeta Alimentar con refuerzo e incremento confirmado.

Por otro lado, en octubre impactará un nuevo incremento que dejará al programa en $59.000 más el bono de $10.000. En total se cobrará $69.000.

¿Cuáles son los aumentos confirmados?

Además de los aumentos de ANSES y de la Tarjeta Alimentaria, ya estaban asegurados los incrementos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y los planes sociales, entre los que se encuentran Potenciar Trabajo, Plan Acompañar y el Fondo de Desempleo. Esto ocurrirá en septiembre y octubre y luego, en noviembre, se debería reunir nuevamente el consejo del SMVM para definir nuevas actualizaciones.

A su vez sube la escala salarial del servicio doméstico y se confirmó un bono de $25.000 para este grupo, que será proporcional a las horas trabajadas. También impacta en septiembre el aumento de las becas Progresar y está confirmado el bono de $60.000 para trabajadores en blanco, entre otras medidas que tomó el Gobierno Nacional.