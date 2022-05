Como resultado de un relevamiento en todo el territorio nacional ahora son 5.687 los barrios que conforman el ReNaBaP. Por tal motivo, a partir de mañana (lunes 23 de mayo) y por primera vez miles de mujeres argentinas podrán tramitar el Certificado de Vivienda, documento indispensable para poder entrar en el programa MI PIEZA.

Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación, afirmó: “Que nuestros barrios sean parte del ReNaBaP es el primer paso para avanzar en la integración social y urbana” y expresó que “con el registro no solo dejamos de ser una mancha gris en el mapa, sino que sabemos cuántas familias necesitan obras de servicios e infraestructura para avanzar con proyectos que ¨garantizan derechos básicos como tener agua potable, luz y cloacas”.

¿Para que sirve el Certificado de Vivienda?

Además de permitirte acceder al plan MI PIEZA, las vecinas y vecinos de barrios populares podrán solicitar la conexión a los servicios básicos, acreditar domicilio ante entidades públicas y privadas, y tramitar el CUIT o CUIL.



¿Cómo me inscribo a MI PIEZA?

Ante todo, hay que contar con el Certificado de Vivienda. Sin ese trámite inicial, no te vas a poder anotar.

¿Cómo sacar el Certificado de Vivienda?

Entrar a Mi ANSES con la Clave de Seguridad Social. Si no tenés clave podés generarla en el momento. Solicitar el certificado. Si ya lo pediste, podés informarte si está disponible para retirarlo. En este punto también se pueden realizar modificaciones en la información que ya tenés registrada. Acercarse a una oficina de ANSES sin turno y retirar el certificado impreso, o ingresando a MI ANSES y descargarlo (recomendado)

Inscripción a Mi Pieza

Aclaración: si ya estás inscripta no hace falta que te vuelvas a anotar. Si no saliste sorteada, tampoco es necesario. Si solo debes presentar el certificado, te recomendamos seguir los pasos en el punto anterior.

Si bien todavía no hay una fecha definida para la inscripción, de acuerdo a las declaraciones de algunos referentes sociales, el lunes 23 ya estará disponible el trámite para poder acceder al programa habitacional.

Una vez que tengas el Certificado de Vivienda, las interesadas deberán tener en cuenta los requisitos y contar con toda la documentación clave para poder anotarse.

Luego deberán ingresar a la página oficial de Mi Pieza y seleccionar la opción "inscripción". Allí se recomienda seguir los pasos, completar el formulario y cargar la documentación para luego enviarlo y finalmente participar de un próximo sorteo.

Importante: El sistema acepta fotografías de celular siempre y cuando la imagen tenga buena luz y esté enfocada.

¿Cómo consultar si tu barrio entró al nuevo registro?

Para conocer los barrios incluidos en el Registro y sus respectivos polígonos se puede consultar en el Mapa de Barrios Populares. Para más información técnica sobre la conformación y actualización del ReNaBap se puede consultar esta guía paso a paso.

¿De cuánto es el subsidio?

El subsidio va desde los $100.000 hasta $240.000 dependiendo del tipo de proyecto.

El dinero se deposita mediante ANSES en dos cuotas del 50%. Una al principio y la otra al acreditar que se está avanzando con la obra a través de la aplicación. Si no se completa la obra, estarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.

¿Qué trabajos se pueden realizar?

Mejorar techos, paredes, pisos y aberturas.

División de interiores (paredes internas)

Reparación menor de plomería y/o electricidad.

Ampliar tu hogar.

Importante: sino tenés cuenta bancaria, desde Mi Pieza se te habilitará un CBU en el Banco Nación (cuenta gratuita). En el caso de que SI tengas cuenta, el CBU se podrá informar en el último paso del trámite.

¿Mi pieza es un crédito?

No, no es un préstamo y por lo tanto NO hay que devolver el dinero en cuotas. Sin embargo aquellos que no reciban los controles de obra o no cumplan con los requisitos, no recibirán el dinero a pesar de haber sido aprobados. El 40% del financiamiento será para comprar materiales (solo compras con débito) y el 60% restante para pagar la mano de obra.

En el caso de que no se cumpla con lo establecido en las bases y condiciones, no se pagará la 2da cuota del programa.

¿Cómo reclamar?

En el caso de que tengas dudas o problemas podés llenar el formulario de contacto para pedir más información y sacarte todas las dudas que tengas al respecto.

Convenio con la organización Techo

Además de la ampliación, también se firmó un convenio con la Organización TECHO, que relevó datos sobre 495 localidades de entre 2 mil y 10 mil habitantes de todo el país.

Este despliegue territorial permitió que ahora el ReNaBaP contemple el 100 por ciento del territorio urbanizado y parcialmente el territorio rural de toda la Argentina. Asimismo, permitió la readecuación de los polígonos de muchos barrios que se vieron modificados con el paso del tiempo.

En total se incluyeron 1.126 barrios populares al Registro, por tratarse en su mayoría de barrios pequeños en localidades chicas, esto representa una superficie de 141 km2 habitadas por 68.810 familias.

A partir del Registro los vecinos y vecinas de los barrios populares podrán acceder al Certificado de Vivienda Familiar, lo que permite solicitar la conexión a los servicios básicos, acreditar domicilio ante entidades públicas y privadas, y tramitar el CUIT o CUIL.