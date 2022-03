Jubilados y pensionados | Cuánto y cuándo cobro en abril 2022

Dentro de unos días arranca el cuarto mes del año y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya va dando a conocer el calendario de pagos de abril 2022 para todos sus beneficiarios.

Aunque todavía no están todos publicados, hay grupos que ya tienen sus fechas de cobro con cambios y todas las novedades, entre ellos los jubilados y pensionados.

Cambios en las fechas de cobro abril 2022

El próximo mes hay algunas modificaciones en el cronograma, tanto para jubilados y pensionados que cobran la mínima como para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Esto se debe a los feriados por Semana Santa, que serán el jueves 14 y el viernes 15 de abril. Después, 16 y 17 es fin de semana. Así, los documentos terminados en 3 y 4 van a cobrar el mismo día.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados?

Las fechas de cobro de jubilados abril 2022 son:

DNI terminados en 0 ➡ viernes 8 de abril

DNI terminados en 1 ➡ lunes 11 de abril

DNI terminados en 2 ➡ martes 12 de abril

DNI terminados en 3 ➡ miércoles 13 de abril

DNI terminados en 4 ➡ miércoles 13 de abril

DNI terminados en 5 ➡ lunes 18 de abril

DNI terminados en 6 ➡ martes 19 de abril

DNI terminados en 7 ➡ miércoles 20 de abril

DNI terminados en 8 ➡ jueves 21 de abril

DNI terminados en 9 ➡ viernes 22 de abril

Lo más probable es que quienes cobran más de la mínima, empiecen a percibir sus haberes desde el lunes 25 de abril. Además, otros grupos podrían tener modificaciones, como: Asignación por Embarazo (AUE), Prenatal y Maternidad, Garrafa Social y Becas Progresar.

¿Hay aumento para jubilados en abril 2022?

No. El aumento confirmado es el del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que también hace que se incrementen planes sociales de ANSES como Potenciar Trabajo, Plan Acompañar y el Fondo de Desempleo.

Es cierto que el salario puede influir en las jubilaciones y pensiones, pero este grupo tiene sus propios aumentos asegurados durante el año por Ley de Movilidad. Primero fue el de marzo (12,28%) y volverán a tener incremento en junio, septiembre y diciembre.

¿Se va a pagar un bono?

Por ahora no se ha confirmado que vayan a otorgar un bono compensatorio para jubilados, pensionados y Pensiones no Contributivas (PNC). Generalmente todos los años se paga un extra, sobre todo teniendo en cuenta la constante inflación, pero hasta que el gobierno no haga un anuncio no se puede confirmar.

Hasta el momento el único bono confirmado es el de $6000 que cobran los titulares de Potenciar Trabajo desde el 5 de abril. En este caso sí alcanza a miles de AUH que estén dentro del programa.

Cabe recordar que los jubilados y pensionados sí pueden acceder a los créditos ANSES y, además, cobran el plan alimentario de PAMI.

¿Cuánto cobro en abril 2022?

Como aún no se confirmó un bono y el próximo aumento es en junio, se estima que cobran lo mismo que en marzo. Los montos son:

La jubilación y pensión mínima pasó a ser de $32.630,40, mientras que aquellos que superen la mínima debían sumar el 12,28% a sus haberes por el aumento de marzo. Por ejemplo, una persona que percibía $31.000 está cobrando $34.806,80 aproximadamente.

En el caso de los que cobran los dos haberes (jubilación y pensión), perciben $65.260,80 aproximadamente. Por su parte, la jubilación máxima está en $219.571,69.

¿Hay tarjeta alimentar para jubilados?

No. Esta es otra de las noticias que se esperan desde hace mucho tiempo, específicamente desde inicios del 2021 cuando el exministro de Desarrollo Social informó que se planeaba sumar a los jubilados y pensionados al padrón alimentario.

La realidad es que nunca pasó y no se volvieron a hacer anuncios al respecto. Por ahora, los beneficiarios siguen siendo AUH, AUE y PNC Madres de 7 hijos.

TARJETA ALIMENTAR ABRIL 2022

¿Deben hacer la Fe de Vida?

Sí, es indispensable y obligatorio que hagan la Fe de Vida o Supervivencia para poder cobrar sus haberes. Este trámite se puede hacer en el banco con la huella digital, pero también de forma virtual a través de la aplicación del banco.

Hay varias formas de hacerlo y si bien antes era válido acreditar la Fe de Vida haciendo compras con tarjeta de débito, ahora no es suficiente para la mayoría de las entidades. Sin embargo, desde ANSES pidieron a los bancos que simplifiquen el trámite.

Importante: pueden llamar al 130 de ANSES o comunicarse directamente con el banco para conocer todas las opciones.

¿Cuándo cobran las PNC?

Todavía no se publicó el calendario oficial de las Pensiones no Contributivas (PNC), pero siempre son el primer grupo en cobrar cada mes. Así, se estima que los documentos terminados en 0 y 1 van a percibir sus haberes el viernes 1 de abril.

Después continuaría con los 2 y 3 el lunes 4, martes 5 los 4 y 5, miércoles 6 los 6 y 7 y finalmente los documentos terminados en 8 y 9 el jueves 7 de abril. De todas formas son fechas estimadas.

En cuanto a sus montos, después del último aumento son: