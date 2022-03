ANSES | ¿Hay aumento en la Tarjeta Alimentar en abril 2022?

En los últimos días se confirmaron nuevos aumentos que llamaron la atención de miles de beneficiarios de ANSES y Desarrollo Social, en especial aquellos que cobran la Tarjeta Alimentar.

Muchos titulares se preguntan si habrá un aumento o bono en el programa, por lo que en esta nota te contamos todos los detalles que hay que saber para abril de 2022, que dentro de poco arranca a desarrollar el calendario de pagos oficial.

¿Cuáles son los aumentos en 2022?

Uno de los incrementos que está confirmado es el que se otorga por Ley de Movilidad a los beneficiarios de ANSES. Se pagó el 12,28% en marzo y luego seguirán en junio, septiembre y diciembre 2022.

El otro aumento que se anunció recientemente es el del salario mínimo, que será del 45% anual y abona el primer tramo (18%) en abril. Después le siguen junio, agosto y diciembre de 2022. En este caso, también se incrementan planes sociales como Potenciar Trabajo, Plan Acompañar, Fondo de Desempleo y Becas Progresar.

¿Hay aumento en la Tarjeta Alimentaria?

Todavía no se confirmó y no se ha hecho un anuncio desde el Ministerio de Desarrollo Social. Aunque algunos portales ya lo dieron por hecho y hablan de un incremento de $3000, por el momento no hay nada certero.

Es una de las posibilidades teniendo en cuenta las medidas económicas que busca tomar el gobierno, pero hay que esperar un comunicado oficial.

¿Se pagará un bono?

Tampoco se confirmó otro bono, más allá del que anunciaron para Potenciar Trabajo. Siempre se tienen en cuenta todas las posibilidades, pero lo cierto es que por el momento no hubo nuevos comunicados.

¿Cuándo cargan la Tarjeta Alimentar abril 2022?

En las mismas fechas de cobro de los beneficiarios según el cronograma de ANSES por terminación de documento, ya que desde el año pasado se deposita en las cuentas y no se usa más el plástico.

La Tarjeta Alimentaria para la AUH se paga los días:

DNI terminados en 0 ➡ viernes 8 de abril

DNI terminados en 1 ➡ lunes 11 de abril

DNI terminados en 2 ➡ martes 12 de abril

DNI terminados en 3 ➡ miércoles 13 de abril

DNI terminados en 4 ➡ miércoles 13 de abril

DNI terminados en 5 ➡ lunes 18 de abril

DNI terminados en 6 ➡ martes 19 de abril

DNI terminados en 7 ➡ miércoles 20 de abril

DNI terminados en 8 ➡ jueves 21 de abril

DNI terminados en 9 ➡ viernes 22 de abril

Para AUE y PNC Madres de 7 hijos todavía no se dio a conocer el calendario. Sin embargo, este último grupo siempre cobra durante los primeros días del mes, por lo que se espera que arranquen los pagos el 1 de abril.

¿Cuánto cobro de Tarjeta Alimentaria?

Hasta que no se confirme un aumento, los montos son:

$6000 por un hijo

$9000 por dos hijos

$12.000 por tres hijos

$12.000 para PNC Madres de 7 hijos

¿Cuánto cobra la AUH en abril 2022?

Por ahora perciben $5100 de asignación por cada hijo ($16.812 por discapacidad), los montos de la Tarjeta Alimentar ($6000 por un hijo, $9000 por dos y $12.000 por tres o más, ya que no se ha confirmado un aumento) y ayuda escolar de $5343 según cuándo hicieron el trámite.

Además en mayo se vuelve a pagar el plan Más Cultura y desde abril se podría presentar la Declaración Jurada para cobrar $10.781 de retenido a los dos meses de hacer el trámite.

¿Cuánto cobra PNC en abril 2022?

En el caso de las Madres de 7 hijos con PNC, cobran lo mismo que una jubilación mínima. Con el último aumento de marzo van a percibir en abril $32.630,40 más los $12.000 de Tarjeta Alimentaria.

¿Hay que anotarse en la Tarjeta Alimentar?

No, el pago es automático para quienes les corresponde. No deben completar un formulario, sacar turno ni anotarse, como tampoco darle datos personales a nadie. Generalmente se empieza a cobrar a los 5 meses de haber empezado a recibir la asignación o pensión.

¿Cómo saber el saldo de mi Tarjeta Alimentar?

Ahora que ya no se usa el plástico, una manera es consultar el saldo de la tarjeta de débito que se usa para cobrar la asignación. Esto se puede hacer en el cajero automático o en el homebanking, a través de la computadora o celular.

También se puede chequear la liquidación y fecha de cobro a través de la página de ANSES, ya que allí figura la información personal de cada titular y se muestra en detalle lo que va a cobrar. El mismo trámite se puede hacer en la sección "cobros" en Mi ANSES.