Bono de $55.000 | Quiénes lo cobran y hasta cuándo se paga

Después de mucha incertidumbre, el Gobierno Nacional confirmó un nuevo bono de $55.000 para jubilados y pensionados desde enero. Así lo reafirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien ya había explicado que buscarán "compensar la pérdida de poder adquisitivo" de estos beneficiarios.

Sin embargo, como de costumbre surgen dudas sobre quiénes lo recibirán, hasta cuándo y cuáles serán los montos finales y actualizados para enero. Además, se esperan novedades sobre los próximos aumentos que el Ejecutivo quiere otorgar por decreto.

En esta nota todos los detalles sobre fechas, cifras de cobro, requisitos y más datos sobre el refuerzo para jubilados y pensionados.

¿Quiénes cobran el bono de jubilados?

Como sucedió durante todo el año, alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), lo que incluye a las pensiones por vejez, invalidez o discapacidad, la PNC Madres de 7 hijos y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) del SIPA, con haberes mínimos y hasta un tope que fijaron desde el gobierno.

Lamentablemente, por ahora no se confirmó ningún bono para asignaciones y otras prestaciones, pero es necesario recordar que muchas SUAF son titulares de una jubilación o una pensión.

¿Todos cobran $55.000 en enero?

No. Los $55.000 son para las personas que cobran un haber mínimo o menos, o sea hasta $105.713, que es el monto de la mínima tras el 20,87% de aumento por Ley de Movilidad en diciembre. Además, Adorni explicó que el tope para cobrar dicho monto es de $160.713.

Caso contrario, los titulares recibirán un proporcional del bono hasta alcanzar el límite. Por ejemplo:

Haberes de $120.000, deben cobrar un refuerzo de $40.000

Haberes de $130.000, deben cobrar un refuerzo de $30.000

Haberes de $150.000, deben cobrar un refuerzo de $20.000

Esto significa que todas las pensiones no contributivas deben percibir el total del refuerzo.

¿Hasta cuándo se paga el refuerzo de ANSES?

El vocero ratificó que el bono de $55.000 se pagará en enero y también está asegurado el refuerzo para febrero. Sin embargo, aseguró que es "inexacto" decir que tendrá el mismo monto, ya que muchos medios dieron a conocer esa información.

Adorni indicó que aún no se define la cifra del refuerzo para febrero, por lo que se estima que lo evaluarán en base a la inflación. Por otro lado, reiteró que la fórmula de movilidad anterior quedó "obsoleta" y que perjudicaba a los jubilados y pensionados. Por ese motivo, seguirán trabajando en establecer los aumentos correspondientes y "hasta que no haya una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, los jubilados serán compensados mensualmente para que no pierdan contra la inflación".

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero?

Con la confirmación del gobierno, ya se pueden anticipar los montos para enero. Pero hay que considerar que en diciembre se recibió el aguinaldo, lo cual no estará presente en los haberes del mes que viene. En enero, cobran:

Jubilación mínima > $105.713 (haber) y $55.000 (bono). Total: $160.713.

$105.713 (haber) y $55.000 (bono). Dos haberes mínimos > $211.426.

$211.426. Jubilación máxima > $711.345,76 aproximadamente.

$711.345,76 aproximadamente. PNC Madres de 7 hijos > $105.713 (haber) y $55.000 (bono), ya que es equivalente a la jubilación mínima. El total es de $160.713, pero se agrega la Tarjeta Alimentar si corresponde, la cual también aumenta en enero.

pero se agrega la Tarjeta Alimentar si corresponde, la cual también aumenta en enero. PNC por Invalidez o Discapacidad > $74.000 (haber) y $55.000 de refuerzo. El total es de $129.000 en enero.

en enero. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) > $84.570 (haber) y bono e $55.000. En total deben cobrar $139.570.

Además, en enero se convocará una nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para definir un considerable aumento, lo que debería alcanzar a las jubilaciones de las personas que se jubilaron con 30 años de aportes efectivos (82% móvil).

Entre otras novedades también se encuentra la duplicación de la AUH, el incremento de la Tarjeta Alimentar, el mantenimiento de Potenciar Trabajo y la extensión de la presentación de la libreta AUH 2023. Además, ya se confirmaron varias fechas de cobro del mes que viene.