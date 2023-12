Libreta AUH | La excelente noticia que beneficia a miles de personas

Justo cuando quedaba solo un día para llegar a la fecha límite de presentación de la libreta AUH 2023, ANSES dio una buena noticia para todos los beneficiarios que aún no realizaron el trámite: tendrán más tiempo y facilidad para hacerlo.

A través de las redes oficiales del organismo, comunicaron la nueva fecha y la forma de hacerlo por internet, una posibilidad que se había eliminado hace tiempo y que implicó una dificultad para los titulares.

En esta nota te explicamos hasta cuándo se puede entregar la libreta de la asignación universal, cómo se hace de forma online, qué pasa si no se presenta el formulario y cuándo se cobra el 20% retenido. Además, cuánto cobra el salario en enero 2024.

¿Hasta qué fecha se puede presentar la libreta AUH?

Como de costumbre, se había dado tiempo hasta el último día hábil del año, o sea este viernes 29 de diciembre. Sin embargo, ANSES ya aseguró que habrá una extensión. Aquellas personas que aún no realizaron la gestión, podrán hacerlo desde el lunes 15 de enero hasta el domingo 31 de marzo de 2024.

Esto es positivo para todos aquellos que tenían por algún motivo turno para enero o bien, los que no alcanzaron a tener el formulario completo antes del 29 de diciembre.

Otra novedad es que nuevamente se podrá cargar de forma online, pero se mantendrá la posibilidad de entregar de forma presencial y sin turno previo.

¿Cómo cargar la libreta de AUH por internet?

El organismo, que ya publicó esta información en su página web oficial, indicó que se podrá hacer el trámite en el sitio o aplicación Mi ANSES, aunque aún se deberá completar el formulario ps 1.47 con todos los datos de controles de salud, vacunas y escolaridad de los hijos con las firmas de las autoridades correspondientes.

Todavía no se ve la opción de libreta habilitada, pero se estima que la app se está modificando para ello y que próximamente estará disponible, sobre todo teniendo en cuenta que desde el 15 de enero podrán realizarlo.

Importante: salud y vacunas es obligatorio para hijos de 0 a 17 años, pero la escolaridad solo es obligatoria para quienes tienen entre 5 y 17 años.

¿Qué pasa si no se presenta la libreta en ANSES?

Si bien durante años implicó el riesgo de perder la asignación, actualmente se estima que los titulares que no cumplen no cobran el pago acumulado. De hecho, es imposible recibir el dinero sin hacer el trámite porque es obligatorio todos los años. Sin embargo, habrá que ver si ANSES decide cambiar algún requisito o no. Por lo pronto se recomienda cumplir con la obligación, sobre todo ahora que se extendió la fecha límite.

Por otro lado es muy importante recordar que si ya se entregó la libreta y se cobró el retenido este año, no es necesario volver a presentarla, ya que se hace solo una vez al año.

¿Cuándo cobro el retenido y cuál es el monto en enero?

El 20% retenido, que es de hasta $17.536 por chico para quienes recibieron una AUH durante todo el 2022, se cobra a los dos meses de entregar la documentación. Así, en enero lo reciben aquellos que hicieron el trámite en noviembre, sobre todo antes del 15. Si se presenta en diciembre, se cobra en febrero de 2024.

Por otro lado, la AUH se duplica el próximo mes. Así, los titulares pasarán a cobrar $33.058 por hijo o $107.646 por discapacidad. También sube la Tarjeta Alimentar a $33.000 por un chico, $51.750 por dos y $68.250 por tres o más. Además, el calendario de pagos inicia el miércoles 10 de enero por terminación de documento, pero toda la liquidación y fecha se podrá consultar en Mi ANSES.

Importante: la presentación de la libreta 2023 es para cobrar el retenido de 2022. Durante 2024 se deberá entregar el formulario de nuevo para recibir el retroactivo de este año.