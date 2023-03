Libreta AUH 2023: ¿cómo descargar el formulario 1.47?

Falta muy poco para que empiece la presentación de la libreta AUH 2023, por lo que miles de madres y padres ya están buscando completar los controles de salud, vacunas y escolaridad de sus hijos para cobrar el retenido de 2022.

Sin embargo, como de costumbre, surgen las dudas. Por ahora desde ANSES se limitaron a indicar que en los próximos días confirmarán cuándo y cómo hacer el trámite, pero hay beneficiarios que aseguran que reciben libretas en algunas provincias.

¿Cómo y dónde descargar el formulario 1.47?

La nueva versión del formulario válido para entregar la libreta ya está disponible. Se trata del formulario 1.47 (versión 1.4) y solo se podrá presentar ese para acreditar la salud, vacunas y escolaridad de los hijos.

El mismo está presente en la sección "Libreta AUH" de la página oficial de ANSES, donde además se encuentra el comunicado del organismo que afirma que en los próximos días anunciarán cuándo y cómo se realizará el trámite.

DESCARGAR FORMULARIO 1.47 2023 ACÁ

Fuente: página oficial de ANSES

¿Cuándo se presenta la libreta AUH 2023?

Como se mencionó, en los próximos días ANSES brindará toda la información para que los beneficiarios presenten la libreta, es decir cuándo y cómo. Si bien es cierto que algunas oficinas del país ya reciben el papel, la gran mayoría no habilitó la gestión todavía y habrá que esperar que el organismo lo ponga en marcha.

Por otro lado, miles de personas quieren saber si hay que sacar turno para presentar la libreta. Todavía no se confirmó, pero el trámite podría ser igual al del año pasado, o sea presencial y sin turno.

Es por eso que en Mi ANSES no está disponible la sección de libreta, ya que desde hace tiempo no se carga de forma virtual y hasta ahora no hubo más novedades al respecto. En cuanto se habilite, los titulares tendrán hasta el 31 de diciembre para entregar el formulario.

Captura desde la página oficial de Mi ANSES

¿Cuánto y cuándo se cobra el retenido de AUH?

Los beneficiarios recibirán el retenido a los dos meses (60 días) desde que se presentó la libreta. Por ejemplo, si se entrega en abril, deben cobrar en junio con el calendario de pagos de ANSES. Pero hay que tener en cuenta que puede demorar unos 15 días en quedar cargada en el sistema.

Por otro lado, el monto de este retroactivo será de $17.536 para AUH y $57.119 para AUH por discapacidad, teniendo en cuenta todos los aumentos que hubo en 2022. Sin embargo, las cifras aumentan por cantidad de hijos. Entonces, los totales son:

Por 1 hijo > $17.536

Por 2 hijos > $35.072

Por 3 hijos > $52.608

Por 4 hijos > $70.144

Por 5 hijos > $87.680

Importante: las cifras corresponden a beneficiarios que cobraron AUH durante los 12 meses del 2022. Caso contrario, reciben un proporcional.

¿Cómo saber si tengo que presentar la libreta?

En primer lugar hay que saber que la Asignación Universal por Hijo y Discapacidad debe presentar la libreta todos los años de forma obligatoria. Además, si en 2023 perciben SUAF pero el año pasado tuvieron AUH, entonces también deben cumplir con el trámite y les corresponde cobrar el retenido.

Normalmente se indica en Mi ANSES la obligatoriedad, pero la opción no está disponible. Lo más probable es que ANSES lo notifique mediante un mensaje de texto general como sucedió en 2022.