¿Nuevo IFE de ANSES? Preparan más medidas económicas

A pocos días de que inicie el calendario de pagos de ANSES para octubre, crece la expectativa por el nuevo anuncio que realizará el Gobierno Nacional. Si bien falta la confirmación oficial, se acerca otra batería de medidas económicas para varios sectores.

Además de los comunicados que hizo Sergio Massa la semana pasada, la posibilidad de que llegue una ayuda económica para trabajadores informales es cada vez más fuerte. De hecho, se habla de un nuevo IFE y por eso millones de personas buscan saber si les corresponde o no.

En esta nota repasamos lo que se sabe hasta ahora, todo sobre este posible IFE 2023, quiénes lo cobrarían y más novedades que se esperan para el décimo mes del año.

¿Se pagará un IFE 6 en octubre?

Según anticipó el ministro de Economía, se está terminando de preparar la medida que alcanzará a millones de personas que trabajan en la informalidad. Se habla de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por la similitud con el pago que se otorgó en 2020.

De todas formas hay que saber que no será exactamente igual y, por ahora, queda esperar el anuncio para conocer el detalle sobre montos, fechas de pago, requisitos y si habrá un formulario de inscripción o no. Este comunicado es seguro y llegará en los próximos días.

¿Quién cobraría el nuevo IFE?

Afortunadamente surge cada vez más información porque Massa se encargó de hablar con distintos medios para anticipar el refuerzo. Hasta el momento indicó que será para unas 3 millones de personas que no fueron alcanzadas por las iniciativas anteriores.

Se trata de 'trabajadores informales o changarines'. en referencia a las personas que trabajan por temporada, según explicó el funcionario. Muchos de ellos no solo no están registrados, sino que además suelen cobrar en efectivo y al no utilizar tarjeta de débito, también quedan fuera de medidas como la devolución del IVA.

Tal es así, que miles de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrían obtener esta especie de IFE, aunque resta conocer los requisitos específicos.

¿Cuándo es el anuncio de ANSES?

Aunque se esperaba para la semana pasada, por el momento solo se dio el anticipo y se anunciaron otras medidas de alivio fiscal para contribuyentes. Sin embargo, según trascendió, el comunicado será realizado por Sergio Massa y la directora de ANSES, Fernanda Raverta, durante esta última semana de septiembre.

Se estima que el anuncio oficial puede llegar entre el martes 26 y el jueves 28 a través de los canales y redes oficiales del organismo y el ministerio de Economía.

¿Qué beneficios o pagos extra hay en octubre?

Además de la tan esperada batería de medidas económicas, hay varias novedades confirmadas que empezaron a regir en septiembre y continuarán en octubre. Entre ellas se destacan: