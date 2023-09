Potenciar Trabajo | ¿Cuánto y cuándo cobro en octubre 2023?

Falta poco para que arranque el décimo mes del año y los titulares de Potenciar Trabajo se preparan para recibir un nuevo pago con aumento y bono, además de tener otros beneficios según su situación particular.

En octubre se abonará el último tramo de incremento atado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), por lo que también se espera una nueva reunión para definir más medidas.

En esta nota anticipamos cuándo se paga el salario complementario, cuánto cobra Potenciar Trabajo con aumento y bono, cuándo se acredita ese refuerzo y cómo saber si sos beneficiario, entre otros detalles.

¿Cuál es el monto de Potenciar Trabajo en octubre?

Con este aumento, el salario se eleva a $59.000. Sin embargo, se abonará la segunda parte del bono, por lo que los titulares recibirán $10.000. En total deben cobrar $69.000 en octubre, aunque no se depositará en las mismas fechas.

También hay muchos beneficiarios que también cobran AUH y Tarjeta Alimentar, por lo que podrán sumar dichas cifras. La asignación percibe $13.674 por hijo o $44.530 por discapacidad, mientras que la alimentaria tiene los siguientes montos: $22.000 por un hijo, $34.500 por dos y $45.500 por tres o más.

Además, recientemente se anunció la devolución del IVA con un tope de hasta $18.800 por mes al realizar compras con la tarjeta de débito. Este beneficio es compatible con Potenciar Trabajo.

¿Cuándo se paga el salario y el bono de Potenciar?

Si bien más adelante lo informará el ministerio de Desarrollo Social, estaría confirmado que el salario se deposita el jueves 5 de octubre y la segunda parte del bono el 15. Como cae domingo, existen dos posibilidades: que se acredite el jueves 12 o el martes 17, ya que viernes 13 y lunes 16 son feriados y por eso hay varios cambios en los cronogramas de pago del próximo mes.

Importante: después de este último aumento, se debe reunir el Consejo del Salario Mínimo para definir nuevos incrementos.

¿Cómo saber si cobro Potenciar Trabajo?

Para saber la situación de cada titular, se puede consultar en Mi Argentina o comunicarse con Desarrollo Social: 0800-222-3294 o [email protected] (se recomienda siempre tener el DNI a mano). Esto es, principalmente, porque muchos beneficiarios fueron dados de baja al no validar los datos a tiempo o no cumplir con la contraprestación de trabajo o estudio.

¿Me puedo inscribir en Potenciar Trabajo?

No. Siempre es importante recordar que no existen altas, cupos ni inscripciones para Potenciar Trabajo en 2023 por decisión del Gobierno Nacional, lo que incluso fue publicado por decreto. Cualquier información u ofrecimiento de este estilo puede ser una estafa y por eso se recomienda no brindar datos personales ni bancarios a terceros.

Toda esta información se puede consultar también en la unidad de gestión, la cual se puede modificar desde la página web.