ANSES: ¿el nuevo bono de $16.500 es compatible con la garrafa social?

Además del alcance del nuevo bono, una de las preguntas más repetidas en el streaming "Anses al Día" de Ciudadano News (lunes a viernes a las 15.30) es sobre la compatibilidad con el Programa Hogar, es decir, si podrán recibirlo aquellas personas que cobran por el gas.

En ese sentido, es importante aclarar que algunos datos son oficiales porque ya fueron publicados en el decreto, pero otros todavía no se confirmaron porque falta el anuncio del Gobierno. Mientras tanto, te contamos qué se sabe hasta ahora y qué pasa con la Garrafa.

¿El IFE 5 es compatible con el plan hogar?

La resolución 576/2022, en donde se confirma que pagarán una ayuda económica a los sectores más afectados, no aclara todas las compatibilidades e incompatibilidades. Para eso habrá que esperar el anuncio oficial.

Sin embargo, sí indica que se revisará que los beneficiarios no tengan planes sociales o asignaciones, pero se espera que el Programa Hogar sea la excepción. La realidad es que es una de las prestaciones que menos paga y está destinada a sectores vulnerables que no tienen conexión de gas. Es por eso que existe la posibilidad de que sean compatibles, al igual que con Potenciar Trabajo, pero no está confirmado.

¿Cuánto y cuándo cobro la garrafa social 2022?

En septiembre se cobra $602 por garrafa y, además, el aumento es retroactivo al mes julio. Por su parte, las familias con más de 5 integrantes reciben un pago adicional.

En cuanto a las fechas de cobro, arrancaron el jueves 8 con los documentos terminados en 0. Este martes 13 reciben el pago los finalizados en 3 y continúa hasta el miércoles 21 con los terminados en 9.

¿Cómo saber si cobro el bono de emergencia?

Como la publicación del decreto es reciente y todavía se están analizando fechas, montos e inscripción, la forma de saber si cobrás el refuerzo de emergencia es, por ahora, conocer los grupos a los que estará destinado.

Se trata de las personas en "extrema vulnerabilidad", principalmente quienes estén bajo la línea de indigencia, que no tengan trabajo ni reciban prestaciones o planes como Potenciar Trabajo. De todas formas, a medida que avance la iniciativa habrá más novedades.

¿Cómo inscribirme para el IFE?

Todavía no se confirmó si habrá una inscripción, pero es lo más seguro. Hay que tener en cuenta que el Gobierno deberá evaluar socioeconómicamente a las personas que se anoten, con el fin de determinar si reciben el pago extra o no. Como la idea es abonarlo en octubre, noviembre y diciembre, se presume que la inscripción para cobrar $50.000 se podría habilitar a fin de mes.