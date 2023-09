Préstamo de $400.000 | ¿Cuánto voy a pagar de cuota por mes?

Este lunes arrancó el trámite virtual para acceder a los nuevos préstamos de ANSES para trabajadores en relación de dependencia y más de 500.000 personas ya realizaron la primera parte en Mi ANSES.

Sin embargo, mientras esperan la notificación para asistir a una oficina a finalizar el proceso, es lógico que necesiten saber cuánto van a pagar por el crédito, la cantidad y montos de las cuotas y cómo hacer el cálculo.

En esta nota te contamos todos los detalles y, además, una buena noticia para todos los beneficiarios de los nuevos créditos de ANSES.

Créditos trabajadores: ¿de cuánto son las cuotas?

Las posibilidades son 24 (2 años), 36 (3 años) o 48 cuotas (4 años). Sin embargo, los montos a pagar por el crédito solicitado van a ser diferentes de acuerdo a la cifra que se pida y la cantidad de cuotas.

Por ejemplo, no es lo mismo solicitar $100.000 que $400.000 (máximo). Afortunadamente, al iniciar el trámite en Mi ANSES se verá la cuota correspondiente al monto elegido y al tiempo en que se devolverá por mes. Además, se puede consultar el monto y simular el préstamo.

¿Cómo calcular el monto y las cuotas del crédito?

Además de simular el crédito en el menú de Mi ANSES, en la inscripción se verá una tabla con las cifras de las dos primeras cuotas a pagar (la primera es más alta por única vez). En el siguiente ejemplo, la cuota por un crédito de $400.000 en 24 cuotas:

Si fueran 36, la primera cuota sería de $25.795,17 y si son 48, la primera será de $23.550,54. De la misma manera, si se seleccionan créditos más bajos, también va a variar el dinero que se descontará por mes.

Sin embargo, las buenas noticias son dos: en primer lugar, la tasa es más baja. Pero aún más importante, ANSES confirmó que habrá 3 meses de gracia, es que decir que el préstamo se empezará a pagar recién a los 3 meses de haberlo solicitado. Las mismas se descontarán automáticamente de la cuenta sueldo del trabajador.

¿Qué se puede comprar con el crédito de ANSES?

Hubo muchas dudas sobre qué se puede pagar o comprar con el crédito y si le corresponde a todos o no. La realidad es que no es exclusivo para pagar deudas ni comprar alimentos, pero no se puede retirar el dinero en efectivo.

Los préstamos se pueden usar para pagar la tarjeta o para consumo y compras. Solo se acreditará en la tarjeta de crédito asociada a la cuenta sueldo del trabajador registrado y por eso es un requisito obligatorio (no se permite tarjeta de débito).

¿Cómo sacar el préstamo para trabajadores?

La primera parte está habilitada en Mi ANSES. Hay que ingresar con CUIL y clave de seguridad social, entrar a la opción de créditos para trabajadores y seguir los pasos, que incluyen datos de contacto, selección de montos y cuotas, CBU y tipo de tarjeta. En la siguiente nota, el paso a paso completo y todos los requisitos.