ANSES | Cuándo y cuánto cobra el Plan Acompañar abril 2022

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya presentó el calendario de pagos de abril 2022 para sus beneficiarios, en un mes cargado de novedades como aumentos y bonos.

Sin embargo las titulares del Plan Acompañar, destinado a mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ que están en situación de violencia de género, tienen una fecha en común que no es por terminación de documento.

Cuándo se cobra acompañar abril 2022

El plan generalmente tiene variaciones cada mes. Para este nuevo mes se indicó que la fecha de cobro es el viernes 1 de abril, pero lo cierto es que puede ser incluso del 1 al 10.

Esto no quiere decir que no vayan a cobrar, pero es relativo porque el programa no tiene un cronograma definido por terminación de documento.

FECHAS DE COBRO ABRIL 2022

¿Hay aumento del plan?

Sí, a raíz del incremento en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), los planes sociales también suben. El programa Acompañar es uno de ellos y en abril tendrá el primer tramo de aumento que es del 18%.

Los próximos -que ya son fijos- serán en junio, agosto y diciembre de 2022.

¿Cuánto cobro por el programa?

Como el monto es equivalente a un salario mínimo, con el aumento van a cobrar $38.940 en abril.

¿Es compatible con la AUH?

Sí, se puede percibir AUH y Acompañar a la misma vez. Esto quiere decir que si están cobrando la asignación y el programa, en abril van a recibir los $38.940, $5100 de AUH y los montos que correspondan de la Tarjeta Alimentar ($6000 por un hijo, $9000 por dos y $12.000 por tres o más).

Además, este mes también va a estar disponible la libreta AUH para presentar y cobrar a los dos meses el 20% retenido de 2021.

¿Quiénes pueden acceder al Plan Acompañar?

El Programa Acompañar es compatible con:

Asignación Universal por hija/ hijo

Asignación Universal por Embarazo para Protección Social.

Asignación por hijo/ hija con discapacidad.

Monotributo Social.

Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

¿Acompañar cobra bono?

No. Por ahora sólo está confirmado el bono para jubilados y pensionados y el de Potenciar Trabajo, que será de $6000 y se abonará el 5 de abril.

La única posibilidad sería que el bono alcance a las AUH y en ese caso, aquellas que cobren la asignación, podrían tener ese pago extra. Sin embargo, no está confirmado.

¿Cómo saber si cobro el plan acompañar?

Se puede consultar a través de la aplicación Mi Argentina, que se puede descargar de forma gratuita en el celular, o en la página oficial que lleva el mismo nombre. En la sección "Mis Cobros" deben figurar todos los beneficios o planes que una persona tiene activos.

Por otro lado, otra forma es siempre consultar con la persona que te anotó en el programa, como también llamando a Desarrollo Social (0800-222-3294) o enviando un mail a los correos electrónicos del Ministerio de la Mujer: acompanar@mingeneros.gob.ar / linea144@mingeneros.gob.ar.

¿Se extiende el plan acompañar?

No, por ahora no se ha informado que se vaya a extender. Es decir que continúa de la misma forma y los beneficiarios cobran durante 6 meses consecutivos en su cuenta bancaria.

Cabe recordar que se abona por única vez, o sea que si una persona accedió y cumplió ese período de tiempo, no podrá renovar su inscripción.

Cómo anotarse en el plan acompañar

La forma de inscripción es a través de Unidades de Acompañamiento presentes en todo el país o en los Operativos Territoriales que van recorriendo las provincias. En el listado oficial de unidades, vas a encontrar dirección, teléfono y correo electrónico de cada sede según la zona de residencia.

Otras formas de recibir asesoramiento para anotarse en Acompañar:

Llamando al 144

Por WhatsApp al 1127716463

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Previamente al otorgamiento de este beneficio se realiza un análisis de la situación habitacional y socioeconómica de la solicitante. De esta forma se verifica que el subsidio sea recibido por las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

TODOS LOS REQUISITOS PARA ANOTARSE