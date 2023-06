ANSES | ¿Cuánto cobra AUH con extras en julio 2023?

De a poco se confirman las fechas de cobro de julio 2023 para muchos beneficiarios, entre ellos la Asignación Universal por Hijo (AUH), a pesar de que aún se desarrolla el calendario de este mes. El mismo está por terminar y el próximo mes vuelve a estar cargado de pagos adicionales.

La AUH es compatible con diferentes prestaciones y por eso tiene asegurados varios extras. En esta nota detallamos cuándo cobra la asignación en julio, cuáles son los montos con Tarjeta Alimentar, retenido, ayuda escolar o Garrafa Social, entre otros, y cómo consultar la liquidación.

Fechas de cobro AUH julio 2023

Todavía no se publicaron los cronogramas oficiales, pero se anticipan los días de pago a raíz del calendario de los jubilados y pensionados. Entonces, la AUH tendría las siguientes fechas de cobro:

DNI terminados en 0 > lunes 10 de julio

DNI terminados en 1 > martes 11 de julio

DNI terminados en 2 > miércoles 12 de julio

DNI terminados en 3 > jueves 13 de julio

DNI terminados en 4 > viernes 14 de julio

DNI terminados en 5 > lunes 17 de julio

DNI terminados en 6 > martes 18 de julio

DNI terminados en 7 > miércoles 19 de julio

DNI terminados en 8 > jueves 20 de julio

DNI terminados en 9 > viernes 21 de julio

El mismo le corresponde a la liquidación SUAF en julio. Además, de acuerdo al calendario de junio todavía quedan por cobrar los documentos terminados en 9 (viernes 23).

¿Cuánto cobra AUH en julio 2023?

Con el 20,92% de aumento en junio, la asignación se elevó a $11.091 por hijo o $36.118 por discapacidad. Además, según la situación de cada beneficiario, pueden recibir:

Tarjeta Alimentar , para hijos de hasta 14 años > $17.000 por uno, $26.000 por dos y $34.000 por tres o más. Se espera que próximamente aumente, pero no se indicó todavía la fecha.

, para hijos de hasta 14 años > $17.000 por uno, $26.000 por dos y $34.000 por tres o más. Se espera que próximamente aumente, pero no se indicó todavía la fecha. Complemento de leche por el Plan 1000 Días, para hijos de hasta 3 años > $1741 por chico.

por el Plan 1000 Días, para hijos de hasta 3 años > $1741 por chico. Libreta AUH 2023 > pueden cobrar el 20% retenido las personas que presentaron el formulario en mayo. Serían aproximadamente $19.183 por hijo o $62.481,60 por discapacidad.

pueden cobrar el 20% retenido las personas que presentaron el formulario en mayo. Serían aproximadamente $19.183 por hijo o $62.481,60 por discapacidad. Ayuda Escolar , para quienes presentaron el formulario en abril > $11.620 por hijo escolarizado.

, para quienes presentaron el formulario en abril > $11.620 por hijo escolarizado. Garrafa Social, para todos los titulares que estén aprobados y activos en el Programa Hogar. En julio se deben pagar 2 garrafas ($3162). Sin embargo, las familias de más de 5 integrantes o que vivan en zonas frías, tienen más garrafas y por lo tanto, montos de cobro más altos.

Entonces, una persona que tiene todos los pagos adicionales y considerando el monto básico del Programa Hogar, en total debería cobrar $63.797 o $118.761 por discapacidad. Estos totales son por un solo hijo a cargo y siempre que en julio les corresponda cobrar libreta o ayuda escolar. Las cifras aumentan de acuerdo a la cantidad de hijos.

¿Hay bono para AUH este año?

Se espera desde hace tiempo un bono o los préstamos para AUH, pero por ahora no existe ninguno de los dos. Los créditos siguen suspendidos y los únicos bonos confirmados son los de jubilados y pensionados. Como de costumbre, no se descartan en algún momento medidas de ANSES, pero hasta ahora no hubo comunicados del organismo.

¿Cómo consultar montos, fecha y lugar de cobro?

La liquidación se puede consultar en la sección 'Hijas e hijos' > 'Mis Asignaciones' dentro de Mi ANSES. Sin embargo, también se puede conocer la fecha y la boca de pago en la sección 'Cobros' > 'Fecha y lugar de cobro'. Además, toda la información sirve para saber si cobrás AUH o SUAF, aunque es importante recordar que ambas tienen el mismo cronograma.