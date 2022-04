ANSES: ¿Las asignaciones cobran el nuevo bono de $18.000?

Después de los anuncios del Gobierno con nuevas medidas económicas hay mucha expectativa sobre los bonos que se van a pagar en mayo y junio, sobre todo en lo que se refiere a quiénes los cobran.

Si bien se indicó cuáles serán los grupos a los que está destinado el pago extra, también hay otros posibles beneficiarios de ANSES que deberán estar atentos para cuando llegue el momento de anotarse. En esta nota te contamos todo lo que se sabe sobre el bono de $18.000 y los detalles.

¿AUH cobra el bono de 18000?

Aunque el Gobierno no haya nombrado a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en el anuncio, las titulares sí van a recibir el bono si cumplen los requisitos. Esto es porque miles de AUH son trabajadoras de casas particulares o trabajadoras informales, o sea que pertenecen a los grupos que les corresponde.

Lo que hay que recordar es que se abonará a los que no superen los dos salarios mínimos, que en mayo será un monto de $77.880.

¿SUAF cobra el bono?

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF también recibirá el extra, pero sólo si su asignación se liquida a través de un monotributo de categoría A o B y no superan los dos salarios mínimos. En el caso de que sean trabajadores en blanco o de categorías más altas, no lo cobran.

En ese sentido, se espera que SUAF por embargo también obtenga el pago si cumple los mismos requisitos, que en breve serán detallados desde ANSES.

Quiénes reciben los bonos

Por un lado está el bono de $18000 para:

Trabajadores informales > hasta dos salarios mínimos

Trabajadoras de casas particulares > estén o no en registradas

Monotributistas de categorías A y B > hasta dos salarios mínimos

Y por otra parte, se otorgará el bono de $12000 a:

Jubilados y pensionados de hasta dos haberes mínimos > $65.260

Pensiones No Contributivas (PNC)

Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM)

Además estos grupos están cobrando el bono de $6000 en abril.

Quiénes no cobran el bono

Jubilados y pensionados que superen los dos haberes mínimos

Trabajadores formales o en blanco

Monotributistas de categorías C, D, E, F, G, H, I, J y K

¿Qué son los trabajadores informales?

Son todas aquellas personas que trabajan de manera informal, no registrada o comúnmente conocido como "en negro". Esto quiere decir que no tienen aportes a la seguridad social, ni obra social y tampoco están enmarcados dentro de los derechos laborales, tanto aquellos asalariados que no fueron registrados por sus empleadores como los que trabajan de manera independiente.

Cuánto y cuándo se paga

El bono de $18000 se abonará en dos cuotas: $9000 en mayo y los otros $9000 en junio de 2022. Además, en mayo impacta el aumento del salario mínimo que también alcanza a planes como Potenciar Trabajo, Acompañar y Desempleo.

Por su parte, el bono de $12000 para jubilados y pensionados se paga todo junto en mayo de 2022. Lo que aún resta conocer es si se depositará junto a los haberes o en otro cronograma por terminación de documento.

Cómo anotarse para el bono de $18.000

La directora de ANSES, Fernanda Raverta, aclaró una de las dudas más grandes que hay cuando se anuncia un bono: cómo acceder. En ese sentido dijo que las personas que cumplan los requisitos y quieran sumarse al cobro del bono deberán anotarse.

A diferencia de otros pagos extra que eran automáticos, en este caso se estima que van a habilitar un formulario de inscripción para que verdaderamente reciban el bono los grupos a los que está dirigido y controlar la medida.

¿Hay bono para potenciar trabajo mayo 2022?

Si bien tampoco se nombró a los beneficiarios del salario complementario en el anuncio, todos ellos son monotributistas, lo que quiere decir que deben cobrar el bono de $18000. A eso se suma que dentro del programa hay miles de AUH.

Además la abogada especialista en temas previsionales, Tamara Bezares, confirmó en redes sociales que sí alcanza a Potenciar Trabajo y también a los titulares del Plan Acompañar.

¿Hay otros pagos extra en mayo 2022?

Sí, tanto para AUH como para SUAF hay otros pagos adicionales en mayo y el resto del año. Son: