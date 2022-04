La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó la continuidad del complemento SUAF para el mes de mayo y además también se cobrará un monto adicional de hasta $5.342. Sin embargo, no todas las Asignaciones Familiares van a recibir este pago adicional.

En esta nota, te comentamos quiénes van a recibir el extra y quiénes no.

Importante: los beneficiarios SUAF y SUAF por embargo no van a recibir el IFE 4 que estudia el gobierno para entregar en mayo a los trabajadores informales.

¿Quiénes van a cobrar el extra?

Lo recibirán todas las Asignaciones Familiares que desde marzo 2022 tienen presentado el Certificado de Escolaridad correspondiente a la regularidad 2021. Aquellos que lo presenten en abril, lo van a recibir en junio y los que se pongan al día en junio lo cobrarán en agosto.

Este es el único pago adicional que van a recibir los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares durante la primera mitad del año.

Importante: si bien a este grupo no le descuentan retenciones por entrega de libreta, en el caso de que no tengan presentado el formulario 2.68 no van a cobrar el pago por escolaridad.

¿Cuánto cobra SUAF en mayo? (monto total con Ayuda Escolar)

De esta forma, una asignación familiar dentro del tramo 1 (pago general), en mayo cobrará alrededor de 15.432 por cada chico con escolaridad presentada en tiempo y forma.

Por zona: ¿Cuánto pagan de Ayuda Escolar?

El monto a cobrar correspondiente a la Ayuda Escolar Anual 2022 de ANSES para trabajadores en relación de dependencia y monotributo se rige por categorías y áreas de residencia:

Pago general: $ 5.342

Zona 1: $ 7.128

Zona 2: $ 8.917

Zona 3 y Zona 4: $10.655

Monotributo A, B, C, D, E, F, G y H: $5342

¿Cómo presentar el certificado escolar para cobrar el extra?

1 - Ingresar en la APP MI ANSES con tu clave de seguridad social. Después en el menú principal ingresar en "Hijas e Hijos" y finalmente hacer clic en "Presentar un Certificado Escolar"

2 - Seleccionar "Generar Certificado", completar el formulario virtual con los datos que te pide el sistema y luego hacer clic en "Generar".

3 - Imprimir el formulario y hacerlo firmar en la dirección de la escuela. En el colegio también van a terminar de llenar el informe.

4 - Entrar nuevamente en MI ANSES, ingresar a "Hijas e Hijos" y una vez ahí dentro hacer clic en "Subir Certificado". El sistema te pedirá la foto del formulario firmado por las autoridades y listo. Cobrás en dos meses.

¿Cuándo cobro SUAF en mayo 2022?

A continuación el calendario de cobro confirmado para Asignaciones Familiares correspondiente al mes de mayo del corriente año.

DNI finalizados en 0: lunes 9 de mayo

DNI finalizados en 1: martes 10 de mayo

DNI finalizados en 2: miércoles 11 de mayo

DNI finalizados en 3: jueves 12 de mayo

DNI finalizados en 4: viernes 13 de mayo

DNI finalizados en 5: lunes 16 de mayo

DNI finalizados en 6: martes 17 de mayo

DNI finalizados en 7: jueves 19 de mayo

DNI finalizados en 8: viernes 20 de mayo

DNI finalizados en 9: lunes 23 de mayo

Importante: es posible que se cobre con demoras de hasta 48 horas en día hábil. Pasado ese tiempo, te recomendamos presentar el formulario de haberes impagos.

¿Hasta cuándo pagan el complemento?

Por ahora las autoridades no han informado una fecha límite para el cobro del complemento de trabajadores. Sin embargo se especula que se pagará todo el año pero con un detalle a tener en cuenta: a medida que aumenta el monto del haber mensual por Ley de Movilidad (tanto para el tramo 1 como para el tramo 2), el valor del complemento baja. Esto significa que para lo que resta del año, a pesar de que el complemento sea cada vez más chico, el cobro general será de entre $10.200 y $10.900 por cada chico.

