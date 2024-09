¿Messi en una "discoteca noventosa" al ritmo de Cyndi Lauper?

La Inteligencia Artificial (IA) sigue sorprendiendo con sus capacidades, y lo último en volverse tendencia en redes sociales es un video de Lionel Messi (37) "bailando" en una discoteca noventosa al ritmo de Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper (71).

El capitán de la Selección argentina se volvió viral, pero no es realmente Messi quien está en el video. Se trata de un montaje en el que se usa tecnología de IA para cambiar los rostros de personas por el del astro argentino.

Discoteca en los 80s pero todos son Messi 😂 pic.twitter.com/lAXfM5QQPP — Feli𝕏 The Memelord 🇦🇷 (@FelixMemelord) September 10, 2024

Así, podemos ver versiones de Messi con diferentes looks, incluso como mujer, mientras baila el clásico hit de los 80. El video se originó en Alemania, donde el capitán argentino también es admirado.

Comentarios de los usuarios en redes sociales.

El video tuvo reacciones a favor y en contra, como pasa siempre, pero por eso se transformó en uno de los virales del día de las redes sociales.

La canción de Cyndi Lauper

Girls Just Want to Have Fun es uno de los temas más emblemáticos de Cyndi Lauper y fue lanzado en 1983 como parte de su álbum debut She's So Unusual. La canción, aunque fue escrita originalmente por Robert Hazard desde una perspectiva masculina, fue reimaginada por Lauper para transmitir un mensaje feminista y empoderador.

Con su estilo único y colorido, tanto visual como musical, Cyndi Lauper se convirtió en un ícono de la década de los 80. El videoclip, que muestra a mujeres de diferentes orígenes y estilos unidas en una fiesta, fue una revolución para la época.