Las increíbles aventuras de dos deportistas argentinos en Miami

El temporal que golpeó la ciudad de Miami, en Estados Unidos, afectó a muchas personas. Una de ellas fue un exjugador de la Selección argentina y del Manchester City.

Nos referimos a Sergio "Kun" Agüero. El delantero salió a dar una vuelta con el auto y se encontró en medio de una inundación.

El Kun circulaba con amigos, que grabaron el suceso. Luego, compartió el video en redes sociales, donde se ve como el coche recorre las calles inundadas mientras se escuchan las bromas de los presentes.

Reza malenaaaaa 🤣🤣. Buena experiencia con mis amigos 😅 pic.twitter.com/2Ds2X4RkBz — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 12, 2024

"Rezá, Malena!", gritó el argentino en medio de la inundación, haciendo alusión al ideo de la mujer que queda atrapada junto a su hija en el agua. "Buena experiencia con mis amigos", comentó Agüero junto al emoji de la cara que llora de risa.

No fue el único

Otra víctima de la tormenta fue la histórica jugadora de Las Leonas, Delfina Merino. La jugadora de hockey sobre césped relató el paso a paso de lo que vivió, en sus historias de Instagram, donde expresó lo que aprendió del momento.

Delfina Merino

"No suelo compartir mi día entero en redes, pero hoy sentí la necesidad de hacerlo ya que después de lo que νίνί cuando me sacaron de Las Leonas, situaciones repentinas e inesperadas me han generado muchas veces miedo. Hoy sorteé muchas cosas inesperadas complicadas y todas con una entereza seguridad que hacía mucho no sentía. Me voy a dormir con una sensación de satisfacción personal, un beso a todos", publicó.