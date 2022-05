Principales síntomas: cómo detectar un caso de hepatitis en niños

Teniendo en cuenta que la hepatitis mantiene a muchos preocupados, especialistas recomiendan estar muy atentos a los síntomas que presentan los hijos. “A los signos que hay que estar alerta es cuando un niño que generalmente puede estar precedido por fiebre, vómitos, diarrea, pérdida de apetito, se suma un tinte amarillo en la piel, en el blanco del ojo, las heces más claras y la orina muchísimo más oscura. En estos casos los papás deben consultar al médico. Son síntomas compatibles con una hepatitis”, explicó en el programa Metaverso de Ciudadano News, la doctora Miriam Calvari, integrante del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Al hablar de edades, se debe poner el foco sobre todo en chicos que van desde el mes de vida a los 16 años. Aunque, en general, la enfermedad se manifiesta más en menores de 10 años.

Cabe destacar que a partir del 15 de abril del 2022 se notificaron 85 casos en Escocia y Reino Unido, y como siguieron aumentando los casos, el 23 de abril la OMS emitió una alerta con respecto a esta enfermedad que se mantiene en la actualidad.

“Hoy tenemos más de 230 casos en más de 20 países. Se inició principalmente en países europeos, pero después se extendió también a Israel, EE.UU., sudeste asiático y también tenemos datos en nuestro país que ya hay ocho casos descritos. Se habla de una hepatitis aguda de curso variable, porque puede haber una falla hemática aguda y requerir trasplante hepático. El problema es que se ha producido un aumento de casos en poco tiempo”, resaltó la pediatra.

Según los profesionales de la salud, en Argentina aún no podemos hablar de brote porque los casos han sido aislados y no están relacionados entre sí, por lo que se pretende llevar a la población cierta tranquilidad. “No tenemos una situación de alarma, pero sí tenemos que estar atentos, detectando oportunamente niños que tengan clínica compatible con hepatitis y en los cuales se hayan descartado las causas más comunes de esta enfermedad, porque hay una amplia gama de causas como infecciosas, tóxicas, medicamentosas o autoinmunes. La más frecuente es la infecciosa producida por los virus de la hepatitis A, B, C o D”, dijo Calvari, y agregó: “Entonces, en esos casos, lo que está sucediendo en estos niños (por eso se dice de origen desconocido) es una hepatitis aguda grave infantil, porque los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda no se han detectado”.

El lavado de manos y taparse la boca al toser o estornudar, es fundamental para evitar contagios.

De los casos que han salido a la luz, la médica detalló que hay una posible hipótesis ya que se han detectado 75 casos de adenovirus, de los cuales en 20 casos se detectó el adenovirus tipo F41. “Si bien la situación es que el adenovirus en general es un virus que produce síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos o síntomas respiratorios como un resfriado, puede producir una hepatitis leve, que se autolimita en los pacientes inmunocompetentes. En los inmunocomprometidos puede darse una hepatitis más grave, pero no es frecuente esto en los pacientes inmunocompetentes y estos casos que se han detectado no son niños inmunocomprometidos, sino sanos, por eso la alerta”, enfatizó la especialista.

En cuanto a la hepatitis infecciosa, hay que tomar muchas precauciones porque es contagiosa y se transmite de persona a persona, vía fecal - oral, sobre todo la hepatitis A y B, el adenovirus. Por eso es importante tener en cuenta las medidas de prevención, es decir, lavado de mano regular y no estar en contacto con personas enfermas. Cubrirse la boca al toser o estornudar y, otra medida fundamental, son las dos vacunas que están en el calendario nacional: las de hepatitis A y B.

“La hepatitis aguda puede ser producida por el virus A, B, C y D, los más frecuentes son los A y B, que gracias a la vacunación han disminuido drásticamente los casos. El problema que tenemos es la caída de la cobertura de la vacuna porque han disminuido más del 10%. Necesitamos, para que una cobertura sea óptima, alcanzar el 95% y no estamos superando el 80% de las coberturas con casi todas las vacunas. Por eso insistimos en el control de los carnet de vacunación y completarlo si falta alguna”, cerró la integrante del Comité de Infectología de la Socviedad Argentina de Pediatría.