Magnesio: beneficios, resultados, y tips para tomarlo a las horas correctas

Nuestro cuerpo y nuestro cerebro necesitan de numerosos nutrientes para funcionar de un modo correcto, y llegar a disfrutar de la salud y la energía propia de cada edad. Esto podemos conseguirlo con los alimentos diarios, pero hay ocasiones en que hacen falta suplementos por receta, o recomendación médica.

Si bien todos son importantes en su medida, existe un elemento del que seguro hemos escuchado hablar bastante, ya que es parte de un buen funcionamiento del organismo. Se trata del magnesio, uno de los minerales imprescindibles para el cuerpo, ya que ayuda al correcto funcionamiento de la musculatura, la salud cerebral y el sistema nervioso.

El magnesio, como todo mineral, es un metal.

Pero todo lleva cierto tipo de orden. En esta nota vamos a descubrir qué hace realmente en el cuerpo, y a qué hora es conveniente tomarlo para que el resultado sea el correcto.

Según el sitio Medline Plus, el magnesio es necesario para más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo. Si lo tomamos a diario, estamos ayudando a que los nervios y músculos funcionen bien, favorece al sistema inmunitario, mantiene el ritmo cardíaco, y promueve fortaleza en nuestros huesos. A esto le sumamos que regula los niveles de glucosa en sangre, protege de la diabetes, y ayuda a la producción de proteínas.

¿A qué hora lo tomamos?

Frank Suárez, especialista en Obesidad y Metabolismo, explica en profundidad las rutinas acordes al mineral: "Luego de 18 años de trabajar con el magnesio, descubrimos que hay personas que, en lugar de hacerlos descansar, los despertaba. Sucede que el cuerpo trabaja en un ciclo, el ciclo circadiano, que no es otra cosa que un reloj interno, y el magnesio, como todo mineral, no deja de ser un metal. Y como es un metal, es difícil de digerir".

"Descubrimos que el truco está en la hora a la que se lo toma. Para que el cuerpo pueda utilizar el magnesio, tiene que entrar al estómago, donde el mineral se encuentra con el ácido hidroclórico, que permite digerir los metales. Las personas con un sistema nervioso excitado -continúa Suárez-, tienen poca producción de este ácido".

Es más sano tomarlo en forma natural. Pero si no queda otra, está la versión pastillas

Hay que tener en cuenta que la producción del ácido hidroclórico deja de funcionar después de las seis de la tarde. "Luego de esa hora el cuerpo se prepara para dormir, y ya no digiere bien. Por eso es que la gente con sistema nervioso excitado no puede dormir si come por la noche. Y los que tienen un sistema nervioso pasivo pueden comerse un cerdo a las dos de la mañana, y duermen como bebés", explica jocosamente.

Si hay que tomar magnesio, y buscamos el efecto deseado, hay que tomarlo a las seis de la tarde, o antes. "Así, el cuerpo estará produciendo ácido, lo va a digerir, y el magnesio va a dar los beneficios que se buscan", comenta.

Alimentos ricos en magnesio

Hay que tener en cuenta que es más sano tomar el magnesio de forma natural a través de la alimentación que tomar suplementos, y estos últimos deben tomarse bajo la supervisión de un médico.

Las avellanas, las almendras y el chocolate: algunos de los alimentos que contienen magnesio.

Algunos de los alimentos ricos en magnesio son: las legumbres, nueces, pistachos, avellanas, hortalizas de hoja verde (como la espinaca o la acelga), los caracoles, semillas, cereales integrales, leche, yogur, frutas, chocolate, y las sardinas.