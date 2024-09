El sedentarismo te puede provocar una afección llamada amnesia glútea

La amnesia glútea, también conocida como síndrome del glúteo muerto, es un problema cada vez más fácil de encontrar en la vida moderna, especialmente entre personas que pasan muchas horas sentadas o inactivas.

Este término se refiere a la inhibición o desactivación de los músculos glúteos, que ocurre cuando estos no se usan adecuadamente durante períodos prolongados. Aunque parece un problema menor, la amnesia glútea puede causar desequilibrios musculares que afectan la postura, el rendimiento físico y pueden derivar en dolor en la zona lumbar, caderas e incluso rodillas. La buena noticia es que este síndrome se puede prevenir con ciertos hábitos y ejercicios.

Uno de los factores más importantes que contribuyen a la amnesia glútea es el estilo de vida sedentario. Permanecer sentado durante largas horas sin interrupciones hace que los músculos glúteos se vuelvan inactivos, ya que no se les exige el esfuerzo necesario. Cuando estos músculos no se activan correctamente, otros grupos musculares, como los de la parte baja de la espalda o los flexores de cadera, asumen su función, lo que genera desequilibrios. Esta inactividad no solo afecta la funcionalidad de los glúteos, sino que también aumenta el riesgo de lesiones en otras partes del cuerpo.

Ejercicios para evitar la amnesia glútea

Para prevenir la amnesia glútea, es fundamental realizar ejercicios de activación muscular. Los glúteos son uno de los grupos musculares más potentes del cuerpo, y mantenerlos activos y en buen estado es clave para un movimiento eficiente y saludable. Ejercicios como las sentadillas, puentes de glúteo, zancadas y caminatas laterales con bandas de resistencia son algunas de las mejores formas de activarlos. Integrar estas rutinas en el día a día ayudará a mantener la función de los glúteos y evitará que se desactiven.

Además del ejercicio, otro aspecto clave en la prevención de la amnesia glútea es la postura. Muchas personas no son conscientes de la importancia de una postura correcta al sentarse y caminar. Mantener la espalda recta, distribuir el peso de manera uniforme y evitar cruzar las piernas por períodos prolongados puede ayudar a reducir la tensión en los músculos de la cadera y las piernas. Asimismo, es útil realizar pausas activas cada hora, levantarse y moverse para contrarrestar los efectos negativos de estar sentado por tanto tiempo.

El estiramiento y la flexibilidad también juegan un papel importante. Los músculos de la cadera y la espalda baja tienden a tensarse cuando los glúteos están inactivos, por lo que incorporar estiramientos de los flexores de cadera y los isquiotibiales puede mejorar la movilidad y aliviar el estrés muscular. Estiramientos como el de la paloma o el de flexor de cadera de rodillas son especialmente útiles para mantener la flexibilidad en esta zona. Hacer de estos estiramientos una rutina diaria puede marcar la diferencia a largo plazo.

También es esencial ser consciente de los signos de amnesia glútea antes de que los síntomas empeoren. Sensación de rigidez en la parte baja de la espalda, dolor en las rodillas al correr o caminar, o la falta de fuerza en los glúteos al realizar ejercicios básicos son señales de que algo no anda bien. Detectar estos síntomas de forma temprana permite tomar medidas correctivas, como consultar a un especialista en fisioterapia, quien puede evaluar el estado de los músculos y ofrecer un plan de tratamiento adecuado para reactivar los glúteos y evitar complicaciones mayores.