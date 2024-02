Candela Magistretti: "A los políticos les diría que traten de buscar el bien de todos"

"Gracias a todos los que me acompañaron en este tiempo, pero especialmente a los productores y cosechadores. Será un honor representarlos", dijo Candela Magistretti, la joven de 23 años que este 10 de febrero resultó coronada como la nueva reina departamental de San Martín.

En diálogo con el programa Metaverso, de Ciudadano News, Candela contó que su fiesta, que tuvo características de fuerte austeridad debido a la grave crisis económica, la vivió rodeada de cariño. "Disfruté cada momento, junto a mis compañeras, mi familia y mis amigos. Es un orgullo muy grande representar a San Martín, y me siento feliz de poder ser el nexo entre los ciudadanos y el municipio".

La nueva reina sanmartiniana está convencida de que puede aportar mucho para promocionar su departamento, el cual tiene muchos atractivos que aun no se han descubierto como corresponde. "Tenemos atractivos históricos, como el museo Las Bóvedas, la capilla 'Oratorio de Alto Salvador', y la capilla de Buen Orden. También contamos con astroturismo, safari fotográfico, bicitours, y la ruta del bonarda", detalla la soberana.

Una reina tiktokera

Candela Magistretti no deja de ser una chica de 23 años, a pesar de los atributos que la coronaron como representante de uno de los departamentos más importantes de la provincia. Le encantan las series ("Hace poco vi Engaños, me encantó y la recomiendo", dice en una parte de la nota), y usa redes sociales. Instagram y TikTok están a la cabeza de las preferencias de la soberana, pero no se olvida de uno de los elementos más importantes de su municipio: "Me encanta el bonarda", dice, en referencia al varietal sanmartiniano por excelencia.

La reina de San Martín quiere disfrutar el momento, vivir una experiencia única y, según sus propias palabras, "poder ayudar todo lo que pueda desde mi lugar, incorporando nuevos proyectos y promocionando a nuestro departamento". Y con respecto a su mirada sobre la política actual, Candela les pidió a los representantes argentinos que "busquen el bien de todos".

¿Y si resulta elegida?

Los periodistas del programa Metaverso pusieron como hipótesis la posibilidad de que Candela Magistretti alcance el reinado nacional de la Vendimia. En ese caso, la sanmartiniana tiene como proyecto concretar un nexo entre el trabajador y el empleador a la hora de buscar trabajo, con su correspondiente capacitación y certificado de aptitud psicofísica. "Lo llamo 'Enlace Vitivinícola'", explica la reina.

Si bien considera que la reina nacional ocupa un lugar merecido en la actualidad, la chica cree que algo se ha perdido con el pasar de los años. "Me gustaría que nuestra fiesta trascienda a nivel mundial, que más personas vengan a conocer la provincia, que experimenten la calidez de nuestra gente y, por supuesto, que prueben nuestros vinos", comenta Candela.

Y como comentario final, la nueva soberana pide que la gente "confíe en sí misma. Si cada uno se lo propone, puede alcanzar lo que sea, sin olvidar los motivos que lo llevaron a hacer lo que hoy está haciendo". En suma, y en sus propias palabras, "disfrutar el proceso".