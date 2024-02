María Sol Indiveri, la reina que sigue los pasos de su mamá y su abuela

Con la Vendimia corriendo por sus venas y con tan solo 22 años, María Sol Indiveri fue coronada como reina departamental de San Rafael, luego de representar al distrito de El Nihuil en la fiesta denominada El Origen.

De familia de reinas, con su mamá Gisela García, como virreina departamental de San Rafael en 1986, y con su abuela, Nilda Eraso como reina nacional de la vendimia en 1958; Sol está cumpliendo uno de sus grandes sueños que comenzó el día en que decidió postularse para ser reina: “Yo me enteré más o menos en junio y a mi abuela le conté a mediados de septiembre, tuve que aguantarme un montón de tiempo, las ganas de querer contarle. Cuando le conté, ella no lo podía creer, y me dijo en ese momento que toda esta historia que estaba viviendo era el verdadero broche de oro a toda su historia”, confesó muy emocionada durante una entrevista con el programa Metaverso, de Ciudadano News.

“Indi” (como le dicen sus amigas por su apellido), fue coronada en el escenario del teatro griego Chacho Santa Cruz por Nilda: “Fue un regalo espectacular y lo llevaré siempre en el corazón. Un honor poder tener al lado mío un regalo de Dios y poder seguir sus pasos, ella me ha enseñado todo lo que sé de vendimia y me ha inculcado esta tradición tan linda que tenemos”, dijo.

En ese sentido, la soberana, que es también kinesióloga, profesora de danzas flamencas y habla inglés e italiano, reveló el consejo que le dio su abuela, basado en la experiencia que ella vivió años atrás: “Me sostuvo con el mensaje 'sé vos, mostrate tal cual sos y disfrutá que esto se vive una sola vez en la vida', y me aferré a eso y disfruté cada momento y hoy estoy agradecida de haber disfrutado la experiencia porque se pasa súper rápido”, comentó.

Sol considera que como reina tiene el “gran privilegio de poder ser la voz y cara visible de la ciudad y es un gran honor para llevar con total responsabilidad”, por eso explicó que, si bien tiene muchos proyectos en los que trabajar, quiere “lograr transmitirle a todo Mendoza, la Argentina y el mundo que se conozca el real trabajo que se realiza en nuestra tierra, que realizan nuestros agricultores para llegar a ese tan amado vino mendocino que tenemos”.

Y concluyó ilusionada pensando en lo que podría pasar la noche del 2 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day: “Sería un sueño totalmente cumplido, ser la reina nacional, estaría agradecida con total corazón con toda la ciudad de Mendoza, turistas, comunidad de San Rafael que me haya acompañado y estaría totalmente dispuesta a escuchar sus inquietudes para que trabajemos juntos y podamos hacer cada vez que nuestra provincia siga creciendo”.