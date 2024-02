Anabel Ríos: “Voy a dar todo de mi para representar a Alvear de la mejor manera”

“Soy una chica sencilla, alegre y muy familiera, comenzó diciendo, con total espontaneidad y simpatía, Anabel Gianella Ríos, la nueva representante de General Alvear en los micrófonos de Metaverso por Ciudadano News.

A la hora de hablar de sus gustos contó que es “apasionada por el fútbol, es hincha de boca, también gusta de practicar vóley. También disfruta de “tomar mates con amigos en la plaza” y compartir tiempo con su mascota el patito Toto.

Su tiempo lo reparte entre los estudios y el trabajo. “Curso diseño de indumentaria” y la jornada laboral la desempeña en “la tienda de mi hermana” contó la representa de Carmesa, que ahora porta los atributos de su departamento.

El presente la encuentra “con muchas ansias, en un proceso de aprendizaje constante, profundizando mis conocimientos sobre el trabajo de los agricultores y productores” después argumento que “me estoy esforzando y disfrutando mucho de esta experiencia”

En cuanto a la elección del dos de marzo, que podría coronarla como reina nacional, señaló con la misma espontaneidad y simpleza “va a hacer lo que Dios decida” aunque también destacó que “voy a dar lo mejor de mi para representar de la mejor manera a mi General Alvear”.

En la intimidad de la entrevista Anabel contó, detalladamente, como ha sido hasta acá su recorrido vendimial: “Cuando me lo ofrecieron dije que sí, aunque tenía algunos miedos por no saber como se vive desde adentro. Pero a la vez, y como siempre tuve el apoyo de mi familia, y una vez que empecé me sentía muy emocionada y alegre”.

También aprovechó para destacar el apoyo “de todo Carmesa, hasta que gente que no conozco, ha sido muy hermoso”. Sobre la noche de la elección comentó “fue increíble, eran las 3 de la mañana y en la delegación me esperaban desde abuelos hasta niños para recibirme con aplausos, abrazos y mucho cariño”.

Consultada por sus planes para Alvear, la soberana respondió “pienso hacer mucho hincapié en el turismo, tenemos lugares maravillosos y también quiero destacar el esfuerzo de nuestros productores y agricultores que día a día con su esfuerzo y trabajo hacen que esto sea posible”.

Sobre su proyecto presentado dijo “se llama Un muro de contención, y se trata de dar contención interdisciplinaria para niños y adolescentes de clubes deportivos”.

Anabel resultó electa en la celebración Tierra de oportunidades, que se llevó a cabo en el salón mayor del predio ferial, contó con mas de 100 artistas en escena y coronó como virreina a Evelin Martina Olivera, representante de Alvear Oeste.