Con la reciente incorporación de Meta IA a WhatsApp, surgen inquietudes sobre los posibles riesgos que esta nueva tecnología podría representar para los usuarios. La app de mensajería instantánea, extremadamente popular en Argentina y en muchas otras partes del mundo, es un repositorio de información personal sensible. Esto plantea la pregunta: ¿Meta IA está revisando, recopilando o monitoreando los mensajes y datos de los usuarios?

¿Qué es Meta IA?

Meta IA, la última adición de la empresa matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, se integró recientemente en la plataforma de mensajería. Esta inteligencia artificial está diseñada para responder consultas y generar contenido en conversaciones tanto grupales como individuales, operando como un nuevo tipo de contacto.

La IA asegura que su propósito es ayudar y que su sistema está diseñado para proteger la privacidad y seguridad de los usuarios.

Garantías de WhatsApp y Meta

WhatsApp afirma que todos los mensajes enviados a través de la plataforma están protegidos por cifrado de extremo a extremo, lo que impide que incluso la propia empresa tenga acceso al contenido de las comunicaciones. Esto incluye los chats con Meta IA, lo que debería tranquilizar a los usuarios preocupados por la privacidad. El cifrado asegura que solo los participantes de la conversación pueden ver el contenido de los mensajes.

No obstante, hay preocupaciones adicionales sobre cómo esta IA podría usar la información proporcionada por los usuarios. Por ejemplo, una consulta sobre la eliminación de manchas podría potencialmente dirigir publicidad relacionada con productos de limpieza, aunque Meta afirma que no utiliza la información de los usuarios con fines comerciales.

Advertencias de los especialistas

Los expertos en tecnología y ciberseguridad ofrecen una perspectiva más matizada. Ernesto Mislej, docente y socio fundador de 7Puentes, advierte sobre la tendencia a aceptar las respuestas de las IA como verdades absolutas. "Las respuestas de estos sistemas deben ser consideradas como argumentos plausibles y no como verdades definitivas. Debemos mantener una postura crítica, similar a la que adoptamos con otras fuentes de información digital como Google o Wikipedia", señala Mislej.

Por su parte, Alan Mai, CEO de Bloka y especialista en ciberseguridad, enfatizó la necesidad de tener mucha cautela al compartir información personal en plataformas como Meta IA. Aunque el cifrado de extremo a extremo protege las comunicaciones, Mai sugiere que los usuarios deben ser precavidos y evitar compartir datos sensibles, dado que la protección de datos depende también de la integridad de la empresa.

Aspectos de privacidad de Meta IA

En un intento por disipar las dudas, Meta IA ofrece garantías sobre su funcionamiento. Según la IA, las conversaciones con ella son privadas y no se almacenan ni se comparten con terceros. No tiene acceso a otros chats del usuario ni puede escuchar conversaciones, ya que no posee capacidades de audio. Además, los mensajes están encriptados durante la transmisión, garantizando que solo el usuario y la IA puedan ver el contenido.