¿Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp? Métodos infalibles

A menudo, las personas bloqueadas en WhatsApp no se dan cuenta de su situación. Sin embargo, hay formas sutiles de averiguar si has sido bloqueado sin la necesidad de escribir un mensaje. Aquí te explicamos cómo hacerlo de manera sencilla.

Métodos para Saber si te Bloquearon en WhatsApp

Verifica la Foto de Perfil

Una de las señales más comunes para detectar un bloqueo es la ausencia de la foto de perfil del contacto en cuestión. No obstante, esta no es una prueba concluyente, ya que el usuario podría no tenerte en su lista de contactos o haber eliminado su avatar.

Usa las Listas de Difusión

Otra manera eficaz de comprobar si te han bloqueado es a través de las listas de difusión. Sigue estos pasos:

Abre WhatsApp y ve a la Configuración o haz clic en tu foto de perfil.

Selecciona la opción "Listado de difusión".

Crea una lista con todos los contactos que no muestran foto de perfil.

Envía un mensaje a esa lista.

Si el mensaje se queda en "enviado" y no pasa a "entregado" o "leído", es probable que esa persona te haya bloqueado. En caso contrario, si el mensaje se envía correctamente, significa que el contacto sigue activo y te tiene agregado en WhatsApp.

Intenta Agregar al Contacto a un Grupo

Una tercera opción para verificar si alguien te ha bloqueado es intentar añadirlo a un grupo de WhatsApp. Si la aplicación no te permite hacerlo, es una clara indicación de que has sido bloqueado, ya que el contacto ha decidido eliminarte de su lista y restringir tu acceso.

Resumen de Pasos

Verifica la foto de perfil: La ausencia de una foto puede ser un indicativo, pero no es concluyente.

Crea una lista de difusión: Envía un mensaje a los contactos sin foto de perfil y observa si se entrega.

Intenta agregar a un grupo: Si no puedes añadir al contacto a un grupo, es un fuerte indicativo de bloqueo.

Conclusión

Identificar si alguien te ha bloqueado en WhatsApp puede ser más sencillo de lo que parece. Con estos métodos, podrás obtener una confirmación sin necesidad de confrontaciones directas ni enviar mensajes innecesarios. Adapta estas técnicas y mantén tu privacidad intacta mientras descubres la verdad sobre tus contactos en esta popular aplicación de mensajería.