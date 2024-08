Trucazo: cómo recuperar fotos eliminadas de la papelera del celular

Sacamos una foto con la cámara. Nos mandan algún meme que nos da risa. Alguno de nuestros contactos nos reenvía una foto de algo interesante. Pero después de un tiempo, consideramos que ya no nos sirve, y eliminamos el material. Y aquí viene la parte mala de esta historia: un día nos acordamos de ese meme, y queremos reenviarlo, pero vemos que no está. Resultado: lo perdimos para siempre.

Celulares

Sin embargo, esto no es tan así. Los celulares cuentan con una opción para recuperar imágenes borradas, y restaurarlas. Para ello hace falta buscarlas en la papelera del dispositivo, donde se guardan los elementos descartados. El procedimiento varía si usamos un iPhone o un celular con Android, pero cabe aclarar que, pasado un tiempo prudencial, ese material se pierde para siempre.

El paso a paso para encontrar las fotos

Aquellos que cuenten con dispositivos Android pueden restablecer las fotos y videos borrados en el caso de que estén en la Papelera, pero no se pueden recuperar si se borraron de forma permanente. Los archivos con copia de seguridad en la nube se pueden encontrar en un plazo de 60 días. Si no se cuenta con un back up, van a permanecer en dicha Papelera durante 30 días.

El paso a paso para Android es el siguiente:

1. Abrir la app de Google Fotos

2. En la parte inferior, presionar "Biblioteca", y allí mismo seleccionar "Papelera"

3. Revisar si el archivo deseado está allí. Si no está, es posible que se haya borrado para siempre

4. Una vez encontrada la imagen, presionarla.

5. En la parte inferior, presionar "Restablecer"

Celulares

De esta manera, la foto o video volverá a aparecer en los lugares siguientes:

-El álbum donde estaba

-La biblioteca de Google Fotos

-La app de 'Galería' del teléfono

Celulares

El paso a paso para iPhone es el siguiente:

1. Luego de eliminar la foto, ir a la carpeta 'Álbumes', y dirigirse hacia abajo, a la carpeta 'Eliminado'

2. Al ingresar con el Face ID, se abrirá la carpeta de forma automática. Luego se elegirán las fotos a recuperar, y se enviarán a la biblioteca con la opción 'Recuperar'.

3. Los archivos restaurados se colocarán en la carpeta de origen