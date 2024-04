Toyota y Ford mantienen precios de pick-ups en plena caída de ventas

Se publicaron las listas actualizadas de los precios de los cero kilómetro y los primeros datos muestran que, por lo menos, dos automotrices no las modificarán.

Toyota y Ford fueron las primeras en publicarlas. Ambas empresas son referencia en el segmento de las pick-up, además de que la estadounidense tiene el coche más vendido, el Fiat Cronos, y la japonesa el tercero, el Toyota Yaris. Durante marzo, se vendieron 1.441 Toyota Hilux y Ford 1.305 Ranger.

La automotriz japonesa no aumentó el precio de sus camionetas, aunque tuvo un ajuste de entre el 1% y el 5% en otros modelos. Ford, por su lado, Ford tampoco cambió el valor de la Ranger y aumentó los otros productos entre el 0,7% y el 1,2%. Esto confirma los rumores que apuntaban a que no habría cambios importantes en los precios durante abril y que solo se presentarían ajustes mínimos.

El portal Infobae aseguró que fuentes de la industria comentar que “la decisión de estas dos marcas va a condicionar al resto a hacer lo mismo”. “Hay que contribuir con las ventas porque el momento lo requiere, pero además el dólar está quieto y la gente acomodándose a la nueva realidad de la economía. No tenemos motivos para aumentar el precio de nuestros autos en un escenario así”, agregaron.

“Cuando todo está medianamente en orden, en marzo se hacen muchas más operaciones. Pero una caída del 36% es muy grande, y como los consumidores vieron que empezaron a aparecer las bonificaciones y los descuentos, eso también puede haber influido en que las ventas bajaran. La gente no está validando los precios, busca oportunidades y si no las encuentra, no compra”, concluyeron.