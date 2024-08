Toliamor: la revolución silenciosa en las relaciones modernas

En los últimos años, hemos sido testigos de una evolución significativa en la forma en que las personas abordan sus relaciones amorosas y sexo-afectivas. Esta transformación ha dado lugar a una mayor aceptación de dinámicas que se alejan de la estructura monógama convencional. En este contexto, surge un nuevo término que está captando la atención: el "toliamor".

El concepto de "toliamor", acuñado por el reconocido columnista sexual estadounidense Dan Savage, es una fusión de las palabras "tolerar" y "poliamor". Esta nueva tendencia describe una dinámica en la que uno o ambos miembros de una pareja aceptan tácitamente las relaciones extramaritales del otro, sin abordarlo abiertamente.

Según Marie Thouin, investigadora especializada en relaciones, el toliamor implica que uno o ambos integrantes de una pareja aparentemente monógama consienten en silencio que su compañero mantenga relaciones sexuales con terceros. Aunque no existen estadísticas concretas, Thouin sugiere que esta práctica podría ser más común de lo que se piensa.

Leanne Yau, educadora en temas de poliamor, va más allá al afirmar que el toliamor podría ser la forma más frecuente de no monogamia, aunque lamentablemente poco reconocida. Es crucial distinguir el toliamor de otras formas de relaciones no monógamas, como el "poliamor bajo coacción" (PUD) o el "no preguntes, no cuentes" (DADT).

Las razones detrás del toliamor son diversas. Yau señala que puede ser una estrategia para mantener las apariencias en sociedades donde la monogamia es altamente valorada y la no monogamia estigmatizada. Thouin agregó que en algunas culturas existe un entendimiento implícito de que la monogamia de por vida no es realista, pero se insiste en mantener las infidelidades en secreto para preservar la imagen pública.

El toliamor también pone de manifiesto las desigualdades de género existentes en algunas sociedades, donde se espera que las mujeres toleren las infidelidades de sus esposos mientras permanecen monógamas. Sin embargo, en contextos más progresistas, se observa que las mujeres están reduciendo la "brecha de la infidelidad", lo que paradójicamente podría llevar a un aumento de las dinámicas de toliamor.

Esta nueva tendencia revela la falta de comunicación abierta en muchas relaciones y el temor a expresar deseos auténticos. El toliamor representa una versión resignada de la no monogamia, donde las personas hacen sacrificios personales significativos en aras de mantener la seguridad emocional y económica.

El creciente uso del término "toliamor" arroja luz sobre una realidad que, aunque común, ha permanecido en gran medida invisible en el discurso público sobre las relaciones. Este fenómeno nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las dinámicas amorosas contemporáneas y los desafíos que enfrentan las parejas en la búsqueda de la satisfacción y la estabilidad emocional.