Si fumás, podés tener un embarazo ectópico como María Becerra

El cinco de setiembre nos enteramos de que María Becerra y su novio, el músico urbano J Rei perdieron un bebé, y ambos se apresuraron a comunicar la triste noticia a través de sus redes. En el posteo, Becerra reveló que tuvo que internarse ese mismo miércoles por un embarazo ectópico. Situación que se puede producir por distintos motivos entre los cuales pesa mucho el hecho de que la madre sea fumadora.

Lorena Claus, médica Tocoginecóloga, explicó: "Un embarazo ectópico es cuando ocurre la implantación del ovocito que es lo que se une entre el espermatozoide y el óvulo en otra parte del útero que no es la cavidad uterina, ya sea en las trompas, en el ovario, en el cuello del útero, fuera de la cavidad uterina. Ese es el nombre general que se le da a toda las ubicaciones que son anormales en la gestación".

"Hay factores de riesgos, que son aquellos que predisponen a que alguien tenga esa posibilidad de tener un embarazo ectópico. No hay una prescripción genética como muchas veces en algunas otras enfermedades se habla. Y hace referencia a pacientes que han tenido infecciones a nivel uterino, lo que se llama enfermedad inflamatoria pélvica de manera crónica. Que han tenido cirugías a nivel de la trompa por alguna adherencia o han hecho tratamiento de fertilidad en la cual se haya hecho una transferencia embrionaria. Pacientes que han tenido otras cirugías abdominales en la cual hay una adherencia dentro de la cavidad abdominal puede dejar atrapada de alguna manera la trompa y tenga una posición anormal", explicó.

Y añadió: "De manera tal que cuando el óvulo tiene que trasladarse hacia la cavidad uterina queda en un camino incorrecto. En general, el espacio más común donde ocurre el embarazo ectópico de la trompa es la parte más cercana al ovario. Es una parte del recorrido donde suele generarse además la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Siempre se va a la finalización del embarazo, donde la forma de finalización, en realidad lo que acá predomina, es el cuidado de la madre. Porque ese embarazo no puede seguir adelante porque está ubicado en un área en donde no puede crecer hasta desarrollarse un feto, un feto habitual pesa casi haya 3 kilos".

"En general en esta presentación hay diferentes formas. Uno puede encontrar un embarazo ectópico complicado o no complicado. No complicado, en general uno sospecha de una paciente en la cual tiene un test de embarazo positivo. Una realiza una ecografía y no encuentra nada dentro de la cavidad del útero, entonces hay que empezar a buscar en otras aparte donde pueda haberse alojado esa unión porque si hay un test de embarazo positivo quiere decir que hubo una implantación de ese huevo en alguna parte y eso ha generado la hormona del embarazo. En otras oportunidades esto se presenta complicado. Como cuando la paciente tiene síntomas, sea porque presenta un cuadro de hipotensión, sangrado y dolor abdominal", indicó.

Es una de las pocas causas de urgencia ginecológicas en la cual ante la sospecha la paciente tiene que ser evaluada clínicamente. "Porque se complica, porque si este embarazo está sin sangrado, no suele generar sintomatología, pero si se rompe, genera un sangrado y ese sangrado genera toda la sintomatología a nivel abdominal. Donde la paciente siente dolor, muchas veces puede comprometer su estado general, puede bajarle la presión, puede perder el conocimiento y muchas veces es un dolor tolerable, dependiendo la toleridad de la paciente y de la cantidad de sangrado que haya", reflexionó.

"Entonces, cuando uno como médico evalúa a la paciente, tiene que tener la sospecha clínica que si la paciente tiene un atraso menstrual, se hizo un test de embarazo y le dio positivo, y uno no encuentra nada en esa cavidad, siempre tenemos que tenerlo en nuestro radar. Si bien no es tan frecuente el embarazo ectópico, pero hay que tenerlo contemplado. Cuando es complicado, muchas veces requiere una intervención quirúrgica", marcó.

En el caso del término aborto, "es una denominación general que se le da a una pérdida de un embarazo menor a 12 semanas. Si uno piensa que este embarazo también se va a perder y en general esto ocurre antes de las 12 semanas, en general la semana 8 es donde se suele presentar los síntomas que hacen notar que hay un embarazo que está ubicado en una parte en donde no debería estar. Pero mucha gente lo confunde. En el embarazo ectópico la resolución quirúrgica en la gran mayoría de las pacientes es por una cirugía abdominal donde la elección es la cirugía laparoscopia, una cirugía mínimamente invasiva en donde a través del cual uno puede resolver esta complicación".

"Una mujer fumadora tiene más riesgo de un embarazo ectópico. Es uno de los factores de riesgo de hábito porque el tabaco genera una alteración de la motilidad de la trompa, eso genera que tengo un mayor factor de riesgo".