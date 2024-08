SentidosLab en Chateau d'Ancón: Una experiencia única

Mariana Arias no necesita mucha presentación: recordada como una de las modelos más bellas y exóticas que hayan pisado las pasarelas, desde hace muchos años se ha transformado en una reconocida comunicadora y periodista, que a la hora de explicar de qué se trata esta experiencia en El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News), destacó que es "Para evadir un poco la realidad, pero en realidad no es evadirla sino enfrentarla de la mejor manera. Es una experiencia que nos ayuda a equilibrarnos, a centrarnos, a estar más conectados con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestro propósito".

Arias destacó: "Me pasó a partir de la pandemia que empecé a experimentar la meditación como una herramienta que me dio mucha satisfacción; desde ese momento y me fui metiendo en un nuevo paradigma que tiene más que ver no tanto con lo intelectual y con el análisis, por ejemplo, psicoanalítico, sino más bien con algo de conectarse con quien sos vos y con la naturaleza. Chateau es un lugar de naturaleza absoluta y hay prácticas como la meditación o con el yoga y que te ayudan a centrar y a enfrentar la ansiedad y cualquier tipo de inconveniente que tengamos en la vida que es son un montón".

Mariana Arias

Entonces, la experiencia "va a hacer foco en eso, en un tema de autoconocimiento porque a partir de tomar contacto con el cuerpo, con la respiración ujjayi, una respiración que se utiliza en el yoga, uno va conectándose con uno, la meditación te lleva a ahí. Y vamos a coronar con una entrevista con una psicóloga transpersonal, Lita Donoso, que viene especialmente al Chateau a darnos sus conocimientos.

Además vamos a disfrutar del lugar que es increíble. Mendoza está plagada de lugares imperdibles, pero este es uno: el Chateau d'Ancón ubicado en el Valle de Uco, Tupungato".

Sobre el evento, se hará el sábado 7 de septiembre, a partir de las 10, y terminará alrededor de las 18, "algunos si se quieren quedar pueden conectarse con uno de los teléfonos que están en nuestras redes, para que puedan acceder a esta experiencia e incluso quedarse una noche y conocerlo más a fondo. La red social es @Chateaudancon, la mía es; @mariaanaarias en Instagram. El teléfono es 1164838861".

Finalmente, remarcó: "Los invito a disfrutar de esta experiencia de Sentidoslab, para de alguna forma destrabar y tomar algunas herramientas que nos pueden servir, despertar con esas herramientas que nos pueden servir en el día de la vida. Vamos a estar almorzado un desayuno bien natural que tiene que ver con la huerta del Chateau, al finalizar vamos a hacer una degustación de vino. Vamos a conectarnos con los sentidos".