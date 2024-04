Semana Internacional de Cielo Oscuro: la importancia para las ciudades y la humanidad

En una entrevista exclusiva con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano. News) y con motivo de la celebración de la Semana Internacional de los Cielos Oscuros, la doctora en Astronomía, Beatriz García, destacó la relevancia de preservar la oscuridad nocturna en nuestras ciudades y comunidades.

"Entre el 3 y 8 de abril se celebra esta semana. Se llama a conciencia a la gente, hay varios actos y acciones a lo largo del año, hace poco fue la Hora del Planeta, que invita a apagar la luz innecesaria entre 20:30 y 21:30 el último sábado de marzo de cada año", explicó García, subrayando la importancia de este evento internacional auspiciado por la Asociación de Cielos Oscuros y respaldado por la Unión Astronómica.

García enfatizó que la conservación de los cielos oscuros va más allá de la mera contemplación estelar. "El cielo ha sido fuente de inspiración para los seres humanos. Deberíamos ver el cielo oscuro en todos lados", expresó. "Además, los observatorios astronómicos requieren de atmósferas libres de contaminación lumínica y ambiental para llevar a cabo investigaciones y observaciones precisas".

"Por supuesto que la gente, como yo, los cielos oscuros son fundamentales, los observatorios no se instalan en cualquier parte del planeta, porque se requiere de una atmósfera libre de contaminación ambiental en general", destacó la entrevistada.

La doctora García también abordó los impactos negativos de la contaminación lumínica en la salud humana y el medio ambiente. "El exceso de luz durante la noche interfiere con la producción de melatonina, una hormona crucial para regular el sueño y prevenir enfermedades como la obesidad, la diabetes y el cáncer", advirtió. "Además, la sobre iluminación no se ha correlacionado con una mayor seguridad ciudadana, sino que puede aumentar la distracción y el riesgo de accidentes".

En cuanto a las soluciones, García hizo hincapié en la necesidad de acciones individuales y políticas para reducir la contaminación lumínica. "El cambio comienza desde uno mismo. Es fundamental revisar y reducir el consumo de iluminación innecesaria en nuestros hogares", instó. "Además, es crucial implementar regulaciones para el uso de tecnologías como los LEDs y los satélites de comunicación, que pueden contribuir a la contaminación lumínica".

“Hay que tratar de revisar cómo usamos la iluminación en casa, reducir el consumo, apagar las luces que no son necesarias, esas pequeñas contribuciones al bien común van modificando conductas y uno se va dando cuenta que no necesita tanta iluminación para hacer algunas actividades, que se siente más relajado cuando no hay tanta luz, porque la luz activa todo el cerebro”, indicó la doctora.

