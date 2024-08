Regalar plantas y flores se ha vuelto un lujo para pocos

La venta de flores y plantas atraviesa un momento difícil por los altos precios, que han determinado una baja en las ventas, y en algunos casos el cierre de los puestos.

Margarita Flores, haciendo honor a su nombre es florista en el centro de la ciudad, y habló de la preocupante situación en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News), donde afirmó: "Muchísimo han caído las ventas porque ha subido todo lo que es flores, plantas, y más allá de eso todo lo que es papel, porque el cliente viene y te pide un ramo de flores y quiere un papel bonito, el moño, la tarjeta y ya no se puede comprar eso tampoco".

"Poco a poco fue subiendo todo, ahora la gente viene y te pregunta por un ramo de flores, le decís 5 mil, 7 mil pesos, algunos te entienden pero otros se van", continuó la entrevistada, agregando que "Algunos te faltan el respeto porque creen que les estamos robando, te dice, soy jubilada cómo me vas a cobrar esto. No me alcanza. O me dicen que soy una ladrona, esas son algunas de las palabras de algunos clientes".

Los precios han determinado una baja de ventas

Comparando con tiempos mejores, resaltó: "Por ejemplo, el paquete de rosas años atrás, uno le hablaba al proveedor y le decía, me traes un paquete de rosas rojas, amarillas, rosadas, salmón, bandera española, hoy no. Hoy en día pedimos un solo paquete de flores, de un solo color, el rojo. Un paquete de rosas sale 45 mil pesos, en este momento. Un paquete tiene 25 rosas. Para tener ganancia tengo que vender a 4 mil, 5 mil cada rosa".

"Hace muchos años, me acuerdo cuando tuve a Danielita, fue el tiempo de Alfonsín, en la hiperinflación, ese fue el momento que sufrí más porque no tenía ni para la leche, a mi hija le daba té", recordó, "En ese tiempo trabajaba de las 9 a las 18, desde ahí en más empecé a trabajar muchas horas más y creo que eso me ayudó".

Sobre el panorama que se observa de este negocio explicó que "Se han cerrado varios negocios, si recorren la cuidad, de los floristas que están sobreviviendo más son los de calle San Martin. Los de la Alameda, de calle General Paz, en calle Catamarca", y agregó: "Muchísimas familias viven de esto y los precios han subido muchísimo. Años atrás iba y te comprabas 20 paquetes de flores, hoy se tiene que pedir 5 y surtidas".

"Creo y confío mucho en Dios y le pido que esto cambie. La verdad que ya no sé en quién creer, lo único es que creo en Dios y le pido que cambie porque estamos pasando un momento muy duro los floristas", concluyó.



Producción periodística Daniel Gallardo

