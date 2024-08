¿Por qué lloramos al discutir? Descubrí las razones y cómo controlarlo

En momentos de tensión, es común que algunas personas no puedan controlar el llanto. Este fenómeno ocurre porque el cuerpo intenta equilibrar las emociones intensas que estamos experimentando. Pero, ¿por qué exactamente lloramos cuando discutimos?

Desencadenantes emocionales y fisiológicos

Llorar durante una discusión es más común de lo que pensamos. Esta reacción se debe a una combinación de factores emocionales y fisiológicos. La liberación de adrenalina durante episodios de ira nos hace más sensibles, y la impotencia y frustración pueden desencadenar una respuesta emocional intensa. Aquí te explicamos los motivos más comunes:

Desbordamiento emocional : la ira reprimida puede causar un desbordamiento emocional. Cuando no expresamos lo que sentimos, una discusión puede desencadenar el llanto.

: la ira reprimida puede causar un desbordamiento emocional. Cuando no expresamos lo que sentimos, una discusión puede desencadenar el llanto. Frustración e impotencia : sentir que no tenemos control sobre una situación puede llevarnos a llorar.

: sentir que no tenemos control sobre una situación puede llevarnos a llorar. Autorregulación : llorar es una forma en que el cuerpo se relaja. La tensión acumulada durante una discusión puede liberarse a través del llanto.

: llorar es una forma en que el cuerpo se relaja. La tensión acumulada durante una discusión puede liberarse a través del llanto. Empatía : sentir empatía por la otra persona y no saber cómo apoyarla puede provocar lágrimas.

: sentir empatía por la otra persona y no saber cómo apoyarla puede provocar lágrimas. Mecanismo de afrontamiento : llorar puede ser una forma de indicar que nuestras necesidades emocionales no están siendo satisfechas.

: llorar puede ser una forma de indicar que nuestras necesidades emocionales no están siendo satisfechas. Depresión y ansiedad: estos trastornos pueden hacer que las personas sean más propensas a llorar durante discusiones.

Estrategias para afrontar el llanto en discusiones

Llorar cuando estamos enfadados, frustrados o decepcionados es una reacción natural. Aquí te dejamos algunas estrategias para manejar estas emociones:

Usá técnicas de respiración : la respiración profunda es una herramienta eficaz para evitar las lágrimas cuando las emociones te desbordan. Al controlar tu respiración, puedes manejar la tensión y las respuestas fisiológicas que te llevan a llorar.

: la respiración profunda es una herramienta eficaz para evitar las lágrimas cuando las emociones te desbordan. Al controlar tu respiración, puedes manejar la tensión y las respuestas fisiológicas que te llevan a llorar. Toma un descanso : si sentís que tus emociones te abruman durante una discusión, tomar un pequeño descanso puede ayudarte a retomar la conversación más adelante con una mente más clara y relajada.

: si sentís que tus emociones te abruman durante una discusión, tomar un pequeño descanso puede ayudarte a retomar la conversación más adelante con una mente más clara y relajada. Prueba la distracción consciente : redirigí tu atención hacia un pensamiento que te ayude a frenar las emociones negativas. Enfocarte en algo positivo puede ayudarte a controlar las ganas de llorar.

: redirigí tu atención hacia un pensamiento que te ayude a frenar las emociones negativas. Enfocarte en algo positivo puede ayudarte a controlar las ganas de llorar. Practica la comunicación asertiva : en lugar de comunicarte con agresividad o reprimir tus emociones, la comunicación asertiva te permite expresar tus sentimientos de manera objetiva y controlada. Expresa cómo te sientes desde tu perspectiva.

: en lugar de comunicarte con agresividad o reprimir tus emociones, la comunicación asertiva te permite expresar tus sentimientos de manera objetiva y controlada. Expresa cómo te sientes desde tu perspectiva. Comunica tus sentimientos: expresar cómo te sentís puede ser una manera eficaz de calmar emociones intensas. Al comunicar tus sentimientos, tanto vos como la otra persona serán más conscientes de tu estado emocional.

No se trata de reprimir nuestros sentimientos, sino de canalizarlos y resolverlos de una manera que no nos haga sentir peor. Recordá, llorar en una discusión es completamente válido y no hay nada de malo en hacerlo si lo necesitás.