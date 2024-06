"Pegale como te enseñé": la violenta arenga de un padre, en medio de una pelea

No es lo recomendable, pero casi no hay escuela en la Argentina que no tenga una pelea entre alumnos en la puerta o la vereda. Los problemas que surgen puertas adentro del edificio suelen 'arreglarse' afuera, con la presencia de compañeros del curso y algún que otro curioso que se acerca para registrar con su celular los detalles del conflicto. Pero esta vez llamó la atención de un adulto que proponía más y más golpes. La sorpresa: ese adulto es el padre de una de las jóvenes.

El padre de una de las jóvenes arengaba para que los golpes fueran más fuertes

Ocurrió a la salida de la Escuela nº 6, en Ramos Mejía, y todo quedó registrado por celulares. "Dale hija, pegale como te enseñé", y "Dale por abajo" se puede escuchar en el video. El hombre en cuestión aparece vestido con una campera celeste y una gorra color bordó, al tiempo que daba instrucciones a una de las chicas.

En las imágenes se puede ver a las dos jóvenes agarrarse de los pelos y pegarse varias veces en la cabeza, hasta que caen al piso. La lucha continuaba, ante la mirada indolente de los testigos.

A pesar de los testigos, no hay datos concretos de la pelea

Varios minutos después se pudo escuchar al hombre decir "Se sacaron la bronca, córtenla, loco", con la intención de que las chicas dieran por concluida la pelea. A pesar de haber identificado la escuela y las personas, poca es la información que se pudo sonsacar del material viralizado.