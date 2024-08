Patitos amarillos: el fenómeno viral que cayó en desgracia

Hace poco más de tres meses, los patitos amarillos llegaron en contenedores y, en un abrir y cerrar de ojos, invadieron Buenos Aires para luego expandirse por todo el país. Su precio alcanzó los $1.500 cada uno, pero el apogeo fue efímero y hoy los comerciantes no saben cómo sacárselos de encima.

Nadie sabe con certeza quién fue el creador de esta moda: lo cierto es que los patitos fueron un éxito fuera de la Argentina como en Perú, Brasil, Ecuador y México, entre otros.

Las redes sociales, especialmente Instagram y TikTok, fueron clave en su viralización, dando lugar a memes y un fenómeno que explotó rápidamente. Los "patitos Kawaii" se los pueden encontrar en diferentes estilos: solos con una simple traba negra, adornados con flores, como souvenirs de egresados con birretes, "patitos libertarios" con peluca incluida, haciendo alusión al presidente Javier Milei.

Precio del patito libertario

En el acto por el 25 de mayo en Córdoba, el juguete con las características estéticas de Milei costaba $2.500 en comparación al patito normal que salía $1.500.

Patito libertario

Los patitos eran simpáticos y adorables tanto para los padres como para los más pequeños, pero terminó su apogeo y la venta se saturó. Con la llegada de agosto, el fenómeno cayó en desgracia y los comerciantes ya no saben cómo sacárselos de encima. Hoy no hay local que no los remate.

¿Ahora cuánto salen?

Todavía en internet se siguen ofreciendo hasta por $1500. Pero como nadie está comprando los patitos amarillos, los comerciantes se la rebuscan y publican precios tentadores para liquidar la mercadería. El que más vende ofrece un pack de 50 por $10.000, o sea a $200 cada uno y lo mismo ocurre en los locales en Once por unidad.

La diputada libertaria, Lourdes Arrieta, fue viral por llegar al Congreso con un "patito" en la cabeza.

A pesar de que los patitos se consiguen desde los $150, un sitio ofrece el patito libertario por $2.500 y lo llama "patitos kawai milei peluca". Los ofrece en tres cuotas sin interés, en 6 cuotas de $416,67 y en efectivo, o sea, sin pagar impuestos, los rebaja un 20%.