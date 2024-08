"No es cierto que los productores ovinos hayamos recibido 3.000 millones de pesos"

El Gobierno nacional decidió cerrar un fondo destinado a la actividad ovina en el país, por el que supuestamente se manejaban unos 3.000 millones de pesos al año. Se trata del Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) que, para Javier Milei, operaba "sin ningún tipo de transparencia".

Esto supuso una charla con referentes del sector, por parte de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7). Y uno de ellos es Daniel Agüero, ingeniero agrónomo especializado en producción ovina, quien dijo que "la ley 25422 se aprobó en 2001, y la consideramos un instrumento de política pública que apuntaba al desarrollo territorial, porque el ovino es una especie presente en la Patagonia, el este del país, el norte y también el oeste. Por lo tanto, es una herramienta fundamental, que tuvo su actualización de presupuesto en el 2021".

Ganado ovino

Y aprovechó el aire de la radio para expresar enfáticamente su postura ante la supresión del Gobierno: "De ninguna manera se ha establecido, y eso está chequeado con los responsables de las provincias, la llegada de esos supuestos 3.000 millones de pesos. Eso no es cierto, salvo que estén incorporando otro tipo de partidas. Además, en ningún momento ha sido usufructuado por productores o actores de la cadena", explicó.

"Cuando se aprobó la actualización del año 2021, dijimos que dicha actualización debería hacerse con base al nivel de inflación, porque 850 millones en ese año es muy distinto a los del 2024. Lamentablemente, ya no podremos disponer de esa plata, porque con la resolución 650 de este año quedó anulada, y el ministro de Economía ha dado por terminada la situación", explicó Agüero.

Ganado ovino

El ingeniero agrónomo reconoce que esta situación ha vuelto las cosas más transparentes, "porque se venía hablando entre los productores que parte de las sociedades rurales del interior sabían algo. Algo se decían en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, algo que ahora sí está formalizado. Este movimiento que se produce es la reacción en la provincia, porque ahora toma forma el contenido de las expresiones del vocero presidencial, que de todos modos distan mucho de ser las adecuadas", comenta.

El impacto en el sector

La suspensión de un fondo tan importante para el sector ovino puede repercutir de varias maneras. Y Daniel Agüero responde que el impacto puede variar, dependiendo de cada provincia. "Las zonas con más stock ovino son Chubut, Buenos Aires y Santa Cruz, y después hay algunas provincias de la región mesopotámica y las del centro. De ahí se entiende que la distribución del presupuesto tenía en cuenta dos criterios: en un principio era por stock de animales, y luego se le incorporó el tema 'cantidad de productores'. A partir del 2021 se sumó la agricultura familiar y el tema de género. Todos esos ítems incidían a la hora de la distribución presupuestaria", comenta.

Ganado ovino

Y allí reflexiona acerca del futuro a corto plazo: "Tanto el pequeño como el mediano sistema productivo verá resentida su actividad, porque los recursos eran para la compra de vientre, la mejora genética, las pasturas, reservas, mejora o adquisición de instalaciones, provisión de agua, y otros fines importantes, como el de la comercialización. Esto último es esencial, sobre todo para la región del Río Colorado", enumera.

Todos esos recursos ya no se van a poder potenciar, reconoce el ingeniero agrónomo. "Si bien no resolvían todas las problemáticas del sector, eran una contribución importante para el pequeño y mediano productor. No era que se daban recursos con poca transparencia, porque en cada provincia había una mesa de unidad ejecutora, donde había sector público y privado, y se analizaban los planes de trabajo y los proyectos de ejecución, y recién ahí se establecía la asignación de los recursos", explica.