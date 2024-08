La denuncia contra el expresidente Alberto Fernández generó el repudio de distintos segmentos de la sociedad. Por ese motivo, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News) dialogó con la abogada Carolina Jacky, especialista en perspectiva y violencia de género, quien expresó: "Ninguno de los profesionales que asistan a la ex primera dama deben asustarse".

"Que no se intimiden ante el poder. Acá hay una relación de igual poder, la hubo siempre. Él, en su momento presidente, ella, la pareja, porque no era la esposa, era la pareja como si fuera menos y tuviera menos derechos. Esto hay que descartarlo porque tiene igual derecho si hubiera sido la esposa, es lo mismo en las normas que tienen que ver de violencia hacia la mujer".

Los derechos constitucionales

"En la Constitución hay una convención, que es la convención Cedaw, en donde, en este caso, la ex primera dama está totalmente protegida; y hay otra convención la cual Argentina adhirió, Belém Do Pará, que también está protegida. Cada una de esas dos convenciones tiene un protocolo, que tiene recomendaciones que son normas que deben aplicar los estados firmantes, en este caso Argentina", explicó Jacky.

"Hablamos de compendios, recomendaciones que los profesionales que atienden a una víctima tendrían que leerlo y estudiarlo todo porque tienen rango constitucional. Para no estar intimidados y que los corran con decir que eso prescribió. No hay prescripción en violencia de género", añadió.

"¿Es un delito la violencia de género? En Argentina no es delito. Delitos están en el código penal, ahora pueden estar esos delitos cometidos en un contexto de violencia de género, pero no hay una norma que diga "delito de violencia de género", como decimos homicidio, robos, hurtos. El femicidio sí es un delito, es un homicidio en donde se castiga al hombre que mata a una mujer en un contexto de violencia de género", narró la abogada.

"¿Sabe por qué el Congreso puso el término violencia de género? En el primer caso, la defensa del femicida dijo que la violencia de género no está en nuestro derecho. Ese término no está, no existe ese delito. Entonces, hubo que dar una vuelta y reinterpretar qué quisieron decir los legisladores con violencia de género.

Para eso se utilizó la definición de la violencia hacia la mujer que cuando se hace la definición, las convenciones dicen, van mencionando mujer, para evitar decir mujer, dicen en relación a su género. Cuando se menciona género, en este contexto, se refiere a mujer y no a hombre", rememoró.

El caso Fernández

"Acá hay dos temas: uno penal, que tendría que verse este tema de las fotos con los golpes, ahí habría lesiones y había un proceso penal por lesiones. Todo tipo de prueba vale en este tipo de proceso. Tendríamos una posible sanción al presidente por lesiones, delito que está en el Código Penal, pero amen de eso tenemos la violencia económica y patrimonial", desarrolló.

"Todos fuimos testigos de esa fiesta de Olivos, en donde el presidente le echó la culpa a ella por la fiesta de cumpleaños. Eso son datos que sirven para poder estudiar el perfil al que están denunciando. Los profesionales van a tener que empezar a aportar al juez ese perfil, que, al ser un hombre público, tenemos un montón de datos de cuando mintió", remarcó.

"Hay un montón de pruebas que se va a acompañar, y me parece positivo que este caso se produzca en este momento, cuando se estaba discutiendo que la violencia de género no existía, como que la perspectiva de género era un invento ideológico, realmente valorar que estas son normas jurídicas que están en la Constitución. No es un invento de la izquierda, la derecha, obvio que esto se va a politizar, se va a usar políticamente, lo cual los profesionales que aprueben el caso van a tener que separarse de ese ambiente", concluyó.

Producción periodística: Daniel Gallardo.