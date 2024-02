El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas, vientos fuertes y caída de granizo para este martes. La advertencia rige principalmente para la zona norte del país, con la provincia de Tucumán como la más comprometida.

El alerta amarillo abarca casi toda la zona de cobertura: casi todo Misiones, Corrientes (menos el sur), Formosa, Chacho, norte de Santiago del Estero, Tucumán, Salta (a excepción de la zona cordillerana), el sur de Jujuy, y el centro y sur de La Rioja.

La advertencia naranja apunta al noroeste de Corrientes, todo Chaco, el oeste de Formosa, norte de Santiago del Estero, centro y norte de Salta, sur de Jujuy y centro de La Rioja.

La alerta roja, que implica complicaciones severas para la salud, incluso para las personas saludables. Esta advertencia, según el SMN, indica fenómenos meteorológicos excepcionales, con el potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta amarilla

El reporte del SMN explica que “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas”.

En este caso se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Alerta naranja

La alerta naranja sostiene que “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, ráfagas muy intensas y especialmente abundante caída de agua en cortos períodos”.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 90 y 110 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Alerta roja

En el caso de hoy, cuando la provincia de Tucumán se encuentra en alerta roja, "el área será afectada por tormentas, algunas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, muy intensas ráfagas y, principalmente, abundante caída de agua en cortos períodos”.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 125 y 150 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones importantes

El Servicio Meteorológico indica ciertas precauciones ante la difícil situación que les toca vivir a los habitantes de estas provincias. Estas son:

Amarillo:

-No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitar actividades al aire libre.

-No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Estar atento ante la posible caída de granizo.

-Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Naranja:

-Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

-Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

-En caso de viaje, permanecer en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

-Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

-Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortar el suministro eléctrico.

-Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Rojo:

-Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarte en una, buscar un refugio lo más elevado posible.

-Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

-Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.